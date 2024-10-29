ВПР, ОГЭ и ЕГЭ: родители могут задать вопросы главе Рособрнадзора

29.10.2024 | 19:01

Мамы и папы школьников имеют возможность задать вопросы руководителю Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзору Музаеву.

В следующий четверг, 7 ноября, он проведет традиционную всероссийскую встречу с родителями, в рамках которой вместе со специалистами надзорного органа постарается ответить на самые популярные и интересные обращения.

Они могут касаться организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ, итогового сочинения и итогового собеседования по русскому языку, всероссийских проверочных работ (ВПР), исследований качества образования, количества контрольных работ в школах, снижения документационной нагрузки на педагогов и других актуальных тем, уточнили в Рособрнадзоре.

Вопросы можно задать заранее, они принимаются на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте» и по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru.

Прямой эфир начнется в 12:00 в сообществах Рособрнадзора во «ВКонтакте» и на Rutube.