Озвучена стоимость нового учебника по истории для 5-9-х классов

30.08.2024 | 17:21

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, сколько будет стоить новый единый учебник по истории для 5-9-х классов. Выступление состоялось на презентации в пресс-центре ТАСС.

По словам Кравцова, цена за учебник в твердом переплете составит 209 рублей (с учетом доставки в регион), тогда как предыдущие, в мягком, стоили около 1 000 рублей, передает «Парламентская газета».

«С сентября у нас начнется апробация этих учебников по истории. По итогам мы внесем уточнения, а затем в декабре включим в федеральный перечень, чтобы регионы смогли их закупить. Уже с 1 сентября 2025 года по ним могут начать обучать школьников», - отметил глава минпросвещения.

Также будет организована подготовка учителей для работы с новым учебником.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября этого года в школах Пензенской области появится обязательный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБиЗР).

Он вводится для учеников основной (5-9-е классы) и средней (10-11-е классы) школы и включает в том числе курс начальной военной подготовки. Уроки смогут проводить участники СВО.