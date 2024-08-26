Школьников ждут новые формулировки в заданиях ЕГЭ по разным предметам

26.08.2024 | 11:12

В России обсуждаются изменения, внесенные в контрольно-измерительные материалы ЕГЭ для сдачи в 2025 году. Они затронули, в частности, литературу.

Так, по-другому теперь выглядит задание 5. «Требуется сравнить произведение, фрагмент которого приведен в КИМ, с указанным в том же задании произведением XVIII - первой половины ХIХ в.; направление анализа задано в формулировке задания», - уточняется на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

В демоверсии работы это выглядит так: «Опираясь на приведенный фрагмент, сопоставьте образ Наташи [Ростовой] с образом Татьяны Лариной из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». В чем различие натур двух героинь, проявляющееся в их взаимоотношениях с родными?»

В прошлые годы выпускники подбирали пример для сопоставления самостоятельно по предложенным параметрам, а еще ранее таких примеров должно было быть два.

«Уточнена формулировка задания 10, сняты хронологические ограничения при выборе стихотворения для сопоставления. Уточнено задание 8 (расширен перечень художественных средств и приемов)», - перечисляется на сайте ФИПИ.

Что касается сочинения, то одна из тем 11.1-11.3 будет носить дискуссионный характер. Например, в демоверсии тема такая: «Существует несколько трактовок образа Луки из пьесы М. Горького «На дне»: от обманщика, жулика до философа-гуманиста. Какой точки зрения Вы придерживаетесь?»

Кроме того, уточнены критерии оценивания выполнения заданий 5 и 10, а при проверке сочинения (11) наряду с теоретико-литературными понятиями будут засчитываться термины искусствоведения, если тема нацеливает на их использование.

Изменения затронут и ряд других предметов.

На ЕГЭ по информатике в 2025 году в задании 27 станут проверять умение выполнять сбор первичных данных, очистку и оценку их качества, выбирать и выстраивать модель, преобразовывать и визуализировать данные, интерпретировать результаты.

На ЕГЭ по физике расширят спектр проверяемых элементов содержания в заданиях линий 2, 4, 8, 16, 21, 22 и 26.

Внесены коррективы в модель задания 17 на ЕГЭ по химии: вместо задания на выбор нескольких вариантов ответа будет использовано задание на установление соответствия между позициями двух множеств.

В материалах ЕГЭ по иностранным языкам уточнены некоторые формулировки.

Таких предметов, как биология, история, география, математика (базовый и профильный уровни) и обществознание, изменения не коснулись. Новшества на ЕГЭ по русскому языку перечислены здесь.

Обсуждение проектов продлится до 30 сентября.