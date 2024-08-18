В пензенских школах создадут службы примирения

18.08.2024 | 12:24

В школах Пензенской области собираются создать службы примирения. Соответствующий законопроект сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

В документе говорится, что школьные службы примирения нужны для того, что предотвращать или же разрешать конфликтные ситуации, возникающие между участниками образовательного процесса.

Также нововведение поможет привить культуру конструктивного поведения и сформировать в учебных заведениях безопасную образовательную среду.

«Порядок создания и деятельности школьных служб примирения в государственных организациях Пензенской области, осуществляющих деятельность по образовательным программам общего образования, устанавливается правительством области», - указывается в законопроекте.

Отмечается, что документ вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Конфликты и споры - частое явление в любых учебных заведениях. Так, в ноябре 2022-го в соцсети обсуждали происшествие в школе в микрорайоне ГПЗ-24. Мама второклассника сообщила, что учитель заставил ее сына и других детей засунуть в рот галстуки. Педагогу не понравилось, что ребята сильно шумели.

В марте 2023-го пензячка пожаловалась губернатору, что на крыльце школы № 7 ее избил девятиклассник. Конфликт возник из-за того, что женщина не разрешила ему дружить со своим сыном.