Сетевое издание|18+|Воскресенье|18 авг 2024|17:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+26oC
+27oC
Завтра | Ясно |
 

Учеба

В пензенских школах создадут службы примирения

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В школах Пензенской области собираются создать службы примирения. Соответствующий законопроект сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

В документе говорится, что школьные службы примирения нужны для того, что предотвращать или же разрешать конфликтные ситуации, возникающие между участниками образовательного процесса.

Также нововведение поможет привить культуру конструктивного поведения и сформировать в учебных заведениях безопасную образовательную среду.

«Порядок создания и деятельности школьных служб примирения в государственных организациях Пензенской области, осуществляющих деятельность по образовательным программам общего образования, устанавливается правительством области», - указывается в законопроекте.

Отмечается, что документ вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Конфликты и споры - частое явление в любых учебных заведениях. Так, в ноябре 2022-го в соцсети обсуждали происшествие в школе в микрорайоне ГПЗ-24. Мама второклассника сообщила, что учитель заставил ее сына и других детей засунуть в рот галстуки. Педагогу не понравилось, что ребята сильно шумели.

В марте 2023-го пензячка пожаловалась губернатору, что на крыльце школы № 7 ее избил девятиклассник. Конфликт возник из-за того, что женщина не разрешила ему дружить со своим сыном.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте