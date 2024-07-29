Земетчино получит 3,7 млн на ремонт лицея после майского урагана

29.07.2024 | 10:11

На ремонт первого корпуса лицея на улице Кирова в поселке Земетчино выделили 3 млн 700 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов 25 июля.

На объекте необходимо восстановить крышу, поврежденную во время непогоды: 7 мая ветром оторвало листы кровельного железа.

Средства выделяются из резервного фонда региональному министерству образования, которое, в свою очередь, направит трансферт в район.

Разбушевавшаяся стихия в мае нанесла серьезный ущерб и другим социально важным объектам. Так, без крыши осталась Земетчинская районная больница: ее снесло ураганом. Восстановлению подлежало около 700 кв. м кровли.

В тот же день в Башмакове из-за непогоды оказались повреждены крыши многоквартирных домов, на их ремонт планировали выделить 3 млн 419 тысяч 900 рублей.