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Учеба

Стало известно, какая группа выступит перед медалистами в Пензе

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Стало известно, кто выступит перед лучшими пензенскими выпускниками на губернском празднике, который состоится 26 июня. Это будет кавер-бенд Jaws Beat из Казани, исполняющий рок-хиты.

По традиции на бал медалистов приглашают 11-классников со всего региона, которые отличились успехами в учебной, спортивной, творческой деятельности или волонтерстве.

Как правило, программа включает номера, подготовленные самими выпускниками, их родителями, местными артистами. На сцене вручаются благодарности от имени губернатора и законодательного собрания области.

Во второй половине торжества перед ребятами выступает приглашенная звезда. Так, в 2023-м это была кавер-группа XO-MUSIC, в 2022-м перед публикой выступил певец Хабиб, а в 2021-м концерт дала популярная среди молодежи группа Dabro.

В 2020-м приглашали Данила Прыткова, известного как Niletto, в 2019-м для медалистов спел рэпер Terry. В 2018-м подарком стал концерт российского рэп-исполнителя Натана. В 2017-м всех поздравила группа Burito.

Ранее сообщалось, что в этом году в Пензенской области 11-й класс окончили 4 605 человек (из них в Пензе 1 941). Выпускной вечер для всех ребят состоится на пару дней позже - 28 июня.

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