Сетевое издание|18+|Четверг|20 июн 2024|17:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Дождь |
 

Учеба

4 пензенских выпускника сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области подвели итоги единого государственного экзамена по физике, который проводился 4 июня.

ЕГЭ сдавали 649 человек, более 13% из них показали высокобалльный результат (80+). Средний тестовый балл вырос на 10 позиций по сравнению с прошлым годом, отметили в региональном минобре.

4 выпускника из Пензы (2 - из гимназии № 44, 1 - из школы № 68, 1 - из гимназии № 1) получили по 100 баллов. В 2023-м удостоиться высшей отметки смог только 1 человек.

Кстати, ученица 1-й гимназии ранее также заработала 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике.

Таким образом, по итогам 6 экзаменов в Пензенской области насчитывается 39 стобалльников: 14 - по русскому языку, 12 - по химии, 7 - по профильной математике, 4 - по физике и 2 - по литературе. По географии, как и в прошлом году, набрать 100 баллов не удалось никому.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте