4 пензенских выпускника сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов

20.06.2024 | 16:08

В Пензенской области подвели итоги единого государственного экзамена по физике, который проводился 4 июня.

ЕГЭ сдавали 649 человек, более 13% из них показали высокобалльный результат (80+). Средний тестовый балл вырос на 10 позиций по сравнению с прошлым годом, отметили в региональном минобре.

4 выпускника из Пензы (2 - из гимназии № 44, 1 - из школы № 68, 1 - из гимназии № 1) получили по 100 баллов. В 2023-м удостоиться высшей отметки смог только 1 человек.

Кстати, ученица 1-й гимназии ранее также заработала 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике.

Таким образом, по итогам 6 экзаменов в Пензенской области насчитывается 39 стобалльников: 14 - по русскому языку, 12 - по химии, 7 - по профильной математике, 4 - по физике и 2 - по литературе. По географии, как и в прошлом году, набрать 100 баллов не удалось никому.