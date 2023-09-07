В Пензе в художественных школах конкурс - до 6 человек на место

07.09.2023 | 16:54

В музыкальных и, особенно, художественных школах Пензы - дефицит мест, констатировала начальник городского управления культуры Вера Фейгина.

О том, как попытаться попасть в эти учреждения образования, она рассказала в четверг, 7 сентября, в ходе организованного ЦУРом прямого эфира.

Посетить выбранную школу нужно за 18 месяцев, весной. «Прийти и определиться с обучением на следующий год. Переговорить, посмотреть на сайте», - сообщила Вера Фейгина.

Сначала ребенок будет ходить на подготовительные занятия при школе, их ведут педагоги учреждения, они смотрят, «кто есть кто».

Перед поступлением непосредственно в школу проводится серьезный творческий конкурс. Например, в художественной школе им. В. Е. Татлина на каждое место претендуют 6 человек.

«Мы всегда набирает чуть выше контингента, идем навстречу. Но, бывает, родители сердятся... Друзья мои, школа имени Татлина - это одна из самых известных художественных школ в стране. И, конечно, туда нужно прийти с определенным навыками. Это не кружок - это предпрофессиональная подготовка. Потом ребята поступают в строительную академию, художественное училище и творческие вузы страны», - отметила начальник управления культуры.

В музыкальных школах бывают вакантные места в классах духовых инструментов и скрипки. «Но тут должны быть серьезные способности», - подчеркнула Вера Фейгина.