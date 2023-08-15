Самыми востребованными стали репетиторы по трем предметам

15.08.2023 | 08:12

Спрос на услуги репетиторов по нескольким школьным предметам по сравнению с 2022 годом резко увеличился. Об этом сообщает ТАСС.

По словам руководителя категории «Обучение и курсы» на платформе «Авито услуги» Игоря Санникова, школьники и их родители начинают искать репетиторов уже с конца лета, чтобы договориться о занятиях еще перед учебным годом. К августу потребность в репетиторах превысила показатели прошлого года сразу на 42%.

В преддверии нового учебного года больше всего вырос спрос на услуги репетиторов по гуманитарным дисциплинам - литературе (+74%) и русскому языку (+60%). Замыкает тройку самых популярных предметов информатика (+46%).

Потребность в репетиторах по математике выросла на 42%, по биологии - на 35%, по физике - на 28%, по обществознанию - на 23%, по химии - на 19%.

На 32% увеличилось и количество объявлений от специалистов, в том числе растет число предложений по урокам в онлайн-формате.

Средняя цена одного индивидуального занятия с репетитором по стране составляет около 500 руб. в час, а финальная стоимость зависит от выбранного предмета и репетитора, добавил Санников.