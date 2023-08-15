Сетевое издание|18+|Вторник|15 авг 2023|10:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Учеба

Самыми востребованными стали репетиторы по трем предметам

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Спрос на услуги репетиторов по нескольким школьным предметам по сравнению с 2022 годом резко увеличился. Об этом сообщает ТАСС.

По словам руководителя категории «Обучение и курсы» на платформе «Авито услуги» Игоря Санникова, школьники и их родители начинают искать репетиторов уже с конца лета, чтобы договориться о занятиях еще перед учебным годом. К августу потребность в репетиторах превысила показатели прошлого года сразу на 42%.

В преддверии нового учебного года больше всего вырос спрос на услуги репетиторов по гуманитарным дисциплинам - литературе (+74%) и русскому языку (+60%). Замыкает тройку самых популярных предметов информатика (+46%).

Потребность в репетиторах по математике выросла на 42%, по биологии - на 35%, по физике - на 28%, по обществознанию - на 23%, по химии - на 19%.

На 32% увеличилось и количество объявлений от специалистов, в том числе растет число предложений по урокам в онлайн-формате.

Средняя цена одного индивидуального занятия с репетитором по стране составляет около 500 руб. в час, а финальная стоимость зависит от выбранного предмета и репетитора, добавил Санников.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте