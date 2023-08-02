«Академия Ростум» стала первой частной школой в Пензенской области

02.08.2023 | 10:23

24 июля «Академия Ростум» получила лицензию на общее образование и стала первой частной школой в Пензенской области.

По словам директора «Академии Ростум» Инны Викторовны Завитаевой, управленческая команда «Ростума» планомерно и целенаправленно решала эту задачу с марта 2021 года.

«Мы стали первой в Пензенской области частной организацией, которой это удалось. У нас получилось, потому что ежегодно нас выбирают 2 000 пензенских семей, чтобы доверить самое ценное - счастливое настоящее и уверенное будущее своих детей», - пояснила она.

«Академия Ростум» существует с 2001 года и представляет собой крупную сеть образовательных центров для детей и подростков от 1 года до 17 лет. Это 6 филиалов и десятки авторских программ: детский сад, подготовка к школе, обучение иностранным языкам, развитие интеллекта, каникулярные проекты, медиа-школа, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ и другие.

Подробности на сайте rostum.ru.

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