В Пензе 15 педагогов претендуют на звание лучшего в профессии

25.04.2023 | 19:17

Непростая миссия - научить, воспитать, привить любовь к знаниям и учебе. 15 талантливых педагогов борются в очном этапе конкурса профмастерства за звание «Учитель года - 2023».

«Общее количество участников - 32 человека из 32 муниципалитетов Пензенской области. Был заочный этап, на который участники представляли свои медиавизитки, и по результатам работы жюри было отобрано 15 финалистов», - сообщил начальник управления Министерства образования Пензенской области Алексей Кирсанов.

Учителя пройдут три испытания: «Педагогическая мастерская», «Урок и его самоанализ», «Мастер-класс». При выполнении заданий они должны показать любовь к профессии и детям, уникальные методики преподавания. Однако есть главный критерий.

«Умение конкурсанта найти общий язык с детьми, тем более что урок они будут проводить в незнакомом классе», - рассказал Алексей Кирсанов.

Юлия Гусева - учитель истории и обществознания с 20-летним стажем. За годы работы с детьми она впервые приняла участие в конкурсе.

«Наверное, нужен какой-то определенный толчок к саморазвитию, к самостановлению как педагога-профессионала. Здесь ты хочешь попробовать свои силы и познакомиться с другими педагогами, посмотреть, какой опыт можно у них перенять», - отметила Юлия Гусева.

Имя учителя года объявят 2 мая в «Доме офицеров». Победитель получит денежный приз и будет защищать честь Пензенской области на всероссийском этапе.