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Учеба

В школах Пензы не хватает учителей по нескольким основным предметам

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В школах областного центра недостает учителей сразу по нескольким ключевым предметам. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в городском управлении образования.

«Сохраняется потребность в учителях английского языка, начальных классов, русского языка и литературы, математики, физики», - конкретизировали в ведомстве.

При этом молодых педагогов (до 35 лет) в муниципальных образовательных учреждениях 18%. В 2022 году были приняты на работу 134 молодых педагога (в 2021-м - 75).

В управлении образовании добавили, что в Пензе реализуется система поддержки и стимулирования педагогов, на которую выделяются деньги из городского бюджета. Речь идет о конкурсах профмастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям».

Также осуществляется поддержка и сопровождение молодых учителей в первые три года работы.

«Молодые специалисты получают ежегодные выплаты в размере 35 000 рублей (учителя школ и педагоги детских садов) и 24 000 рублей (педагоги дополнительного образования и др. педагогические работники) за счет средств бюджета области, а также устанавливается повышающий коэффициент к окладу в размере 0,35 для педагогических работников в возрасте до 35 лет», - уточнили в управлении.

«Общая численность работников по отрасли «образование» на 31 декабря 2022 года составила 10 429 человек, из них 6 555 педагогов, 468 руководителей и заместителей руководителя», - ранее рассказала начальник ведомства Алла Маркова.

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