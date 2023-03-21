Мать школьника добилась проведения повторной проверки по факту буллинга

21.03.2023 | 15:43

В селе Старое Демкино Шемышейского района будут разбираться, допускается ли буллинг в местной школе. Проверку организуют по сообщению пользовательницы Марии Д., которая пожаловалась на травлю на странице губернатора во «ВКонтакте».

«Извините за то, что пишу тут, но прошу вас, обратите внимание на мою жалобу, которую я вам направила, где демкинская школа занимается буллингом со стороны учителей», - обратилась женщина к главе региона. Озвучивать конкретику на публику она не стала.

Марии сперва ответили, что данный вопрос уже рассматривался, в том числе с участием представителей Министерства образования Пензенской области.

«По результатам проведенной диагностики психологического климата в классе, в котором обучается ваш сын, фактов буллинга со стороны учителей и обучающихся в отношении вашего ребенка не выявлено. С педагогическим коллективом по вопросу взаимоотношений участников образовательного процесса проведена работа. Ситуация находится на контроле управления образования администрации Шемышейского района», - сообщил женщине представитель регионального правительства.

Однако сельчанку такой ответ не устроил.

«Буллинг был выявлен. Как была проведена работа, результат налицо. Если [бы] ситуация находилась под контролем, как вы пишете, то жалоб больше не было [бы]», - возмутилась Мария.

После этого было решено провести проверку еще раз. На 15:00 23 марта специалисты районного управления образования запланировали выезд в учреждение и пригласили Марию принять участие во встрече с директором школы. Та благоразумно согласилась.