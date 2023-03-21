Сетевое издание|18+|Вторник|21 мар 2023|17:01
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

Учеба

Мать школьника добилась проведения повторной проверки по факту буллинга

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В селе Старое Демкино Шемышейского района будут разбираться, допускается ли буллинг в местной школе. Проверку организуют по сообщению пользовательницы Марии Д., которая пожаловалась на травлю на странице губернатора во «ВКонтакте».

«Извините за то, что пишу тут, но прошу вас, обратите внимание на мою жалобу, которую я вам направила, где демкинская школа занимается буллингом со стороны учителей», - обратилась женщина к главе региона. Озвучивать конкретику на публику она не стала.

Марии сперва ответили, что данный вопрос уже рассматривался, в том числе с участием представителей Министерства образования Пензенской области.

«По результатам проведенной диагностики психологического климата в классе, в котором обучается ваш сын, фактов буллинга со стороны учителей и обучающихся в отношении вашего ребенка не выявлено. С педагогическим коллективом по вопросу взаимоотношений участников образовательного процесса проведена работа. Ситуация находится на контроле управления образования администрации Шемышейского района», - сообщил женщине представитель регионального правительства.

Однако сельчанку такой ответ не устроил.

«Буллинг был выявлен. Как была проведена работа, результат налицо. Если [бы] ситуация находилась под контролем, как вы пишете, то жалоб больше не было [бы]», - возмутилась Мария.

После этого было решено провести проверку еще раз. На 15:00 23 марта специалисты районного управления образования запланировали выезд в учреждение и пригласили Марию принять участие во встрече с директором школы. Та благоразумно согласилась.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте