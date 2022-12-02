Филиалу Финансового университета при Правительстве РФ в Пензе - 65 лет

1 июля 1957 года в Пензе был создан учебно-консультационный пункт Всероссийского заочного
финансово-экономического института и состоялся первый набор студентов. В 1958 году его
преобразовали в филиал. 65 лет - это заметный рубеж, позволяющий подвести итоги развития и оценить имеющиеся достижения.
Существенный вклад в становление и развитие филиала внесли его руководители М. И. Ерминков, В. В. Адамчук, Г. Л. Гетьман, В. П. Шварев, В. В. Блинов, В. П. Линькова. С апреля 2013 года учреждение возглавляет доктор экономических наук, профессор Владимир Викторович Бондаренко.
За последние 10 лет в филиале открыли очную форму обучения, создали выпускающие кафедры,
научные школы, обновили технику, провели капитальный ремонт учебного корпуса. Здесь реализуется более 25 образовательных программ высшего образования – бакалавриата и магистратуры. Учебный процесс ведут штатные преподаватели, кандидаты и доктора наук, доценты, профессора и квалифицированные практики.
Научно-педагогические работники занимаются проектами в рамках научных грантов и государственных заданий, принимают участие в реализации социально значимых инициатив в регионе. Масштабной работой стало выполнение серии исследований, посвященных проблемам и перспективам высшего образования в условиях геополитических изменений, цифровизации национальной экономики.
Пензенский филиал является официальным региональным оператором по реализации национальных
проектов РФ «Демография», «Финансовая грамотность», «Цифровая экономика», а также единственным
филиалом в ПФО, реализующим совместную образовательную программу с Восточным институтом
Шаньдунского университета финансов и экономики (Китайская Народная Республика).
Большое внимание уделяется организации научной работы со студентами филиала, которые многократно становились победителями международных конкурсов, награждались почетными грамотами и благодарностями губернатора, председателя Законодательного собрания, Министерства финансов Пензенской области, именными стипендиями главы Пензы.
За 65-летний период диплом о высшем образовании получили более 15 000 специалистов. Свыше 5 000 прошли обучение в рамках программ дополнительного образования, повысив свою квалификацию или получив право на ведение нового вида профессиональной деятельности.
С уверенностью можно сказать, что пензенский филиал финуниверситета является флагманом экономического и управленческого образования в регионе, а также лидером по количеству бюджетных мест по направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент».
В качестве перспективных направлений развития филиалом определены увеличение количества бюджетных мест, расширение линейки образовательных программ и развитие международного сотрудничества.
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