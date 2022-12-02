Филиалу Финансового университета при Правительстве РФ в Пензе - 65 лет

02.12.2022 | 12:55

1 июля 1957 года в Пензе был создан учебно-консультационный пункт Всероссийского заочного

финансово-экономического института и состоялся первый набор студентов. В 1958 году его

преобразовали в филиал. 65 лет - это заметный рубеж, позволяющий подвести итоги развития и оценить имеющиеся достижения.

Существенный вклад в становление и развитие филиала внесли его руководители М. И. Ерминков, В. В. Адамчук, Г. Л. Гетьман, В. П. Шварев, В. В. Блинов, В. П. Линькова. С апреля 2013 года учреждение возглавляет доктор экономических наук, профессор Владимир Викторович Бондаренко.

За последние 10 лет в филиале открыли очную форму обучения, создали выпускающие кафедры,

научные школы, обновили технику, провели капитальный ремонт учебного корпуса. Здесь реализуется более 25 образовательных программ высшего образования – бакалавриата и магистратуры. Учебный процесс ведут штатные преподаватели, кандидаты и доктора наук, доценты, профессора и квалифицированные практики.

Научно-педагогические работники занимаются проектами в рамках научных грантов и государственных заданий, принимают участие в реализации социально значимых инициатив в регионе. Масштабной работой стало выполнение серии исследований, посвященных проблемам и перспективам высшего образования в условиях геополитических изменений, цифровизации национальной экономики.

Пензенский филиал является официальным региональным оператором по реализации национальных

проектов РФ «Демография», «Финансовая грамотность», «Цифровая экономика», а также единственным

филиалом в ПФО, реализующим совместную образовательную программу с Восточным институтом

Шаньдунского университета финансов и экономики (Китайская Народная Республика).

Большое внимание уделяется организации научной работы со студентами филиала, которые многократно становились победителями международных конкурсов, награждались почетными грамотами и благодарностями губернатора, председателя Законодательного собрания, Министерства финансов Пензенской области, именными стипендиями главы Пензы.

За 65-летний период диплом о высшем образовании получили более 15 000 специалистов. Свыше 5 000 прошли обучение в рамках программ дополнительного образования, повысив свою квалификацию или получив право на ведение нового вида профессиональной деятельности.

С уверенностью можно сказать, что пензенский филиал финуниверситета является флагманом экономического и управленческого образования в регионе, а также лидером по количеству бюджетных мест по направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент».

В качестве перспективных направлений развития филиалом определены увеличение количества бюджетных мест, расширение линейки образовательных программ и развитие международного сотрудничества.