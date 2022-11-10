Учеба

Замминистра рассказал, сколько детей уходят из школы после 9-го класса

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В Пензенской области в последние годы интенсивно развивается профессиональное образование. Об этом заявил во время прямого эфира в четверг, 10 ноября, замминистра образования региона Игорь Щеткин.

По мнению спикера, уход детей в колледжи и техникумы после окончания 9-го класса связан с тем, что они не планируют сдавать ЕГЭ в 11-м.

«Сегодня во многих регионах, в том числе в Пензенской области, этот уход после 9-го класса, после ОГЭ, приближается к 60%. То есть больше половины девятиклассников уходят в систему профобразования», - привел он статистику.

Эта форма обучения предусматривает сочетание общего образования с профессиональным. После окончания учреждения СПО молодой человек более защищен в жизни, так как у него есть рабочая специальность, подчеркнул Щеткин.

Однако, по словам замминистра, 14% молодых людей, получивших профессиональное образование, не останавливаются на этом и продолжают обучение в вузах.

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Источник — фото pixabay.com
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