Учеба

В минобре рассказали, почему хватит учителей на новые школы в Пензе

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Не получится ли так, что, когда в новые пензенские школы придут дети, учить их будет некому? Ответ на этот вопрос дал замминистра образования области Игорь Щеткин во время прямого эфира в четверг, 10 ноября.

Он заверил, что педагогов хватит. Однако, объясняя почему, акцент сделал не на зарплате, а на месте работы учителей и среде, в которой они находятся.

«Прекрасные светлые классы, лаборантские, коридоры - новые СанПиНы по этим школам. Вы зайдите - это же сказка, это мечта любого учителя!» - отметил замминистра.

По мнению Игоря Щеткина, сегодняшние ученики захотят вернуться в новые пензенские школы в качестве учителей. Он напомнил об особенности педагогической профессии: «Мы 10-11 лет находимся в том месте, на том рабочем месте, которое выбираем. С той стороны, не с этой, но ты уже здесь был и четко осознаешь, хочешь ли идти в класс».

Еще один большой плюс в работе учителей - они всегда работают с молодежью. «Сколько бы тебе лет ни было, ты всегда в молодежной среде», - улыбнулся Игорь Щеткин.

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