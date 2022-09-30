В аграрном университете состоялся форум сельской молодежи

30.09.2022 | 12:53

В пятницу, 30 сентября, на базе Пензенского аграрного университета состоялся региональный форум сельской молодежи «Цифровая агроиндустрия Поволжья - 2022». Он объединил более 100 участников - студентов аграрного вуза и колледжей, активно занимающихся научной деятельностью в области цифровых технологий в АПК.

О современном состоянии и тенденциях развития сельского хозяйства Пензенской области рассказал заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев. С информацией о цифровых платформах выступил директор местного филиала одного из банков Александр Зимняков. Ректор университета Олег Кухарев рассказал о цифровой трансформации университета.

В фойе вуза работала выставка научных достижений молодых исследователей, на которой представили экспонаты инженерного, технологического, агрономического и экономического факультетов.

Состоялось торжественное открытие зоны нетворкинга «Точка научного притяжения». Руководство вуза поздравило присутствующих с замечательным событием и пожелало обучающимся достичь значимых результатов в сфере науки, а всему коллективу аграрного университета - творческих успехов.

В рамках форума работало четыре сессии: «Развитие цифровых платформ управления бизнесом»; «Цифровая трансформация инженерной индустрии»; «Умное земледелие и эффективность агробизнеса»; «Цифровое управление технологическими системами».

Участники смогли обменяться опытом по цифровизации процессов в сельском хозяйстве во время выступления представителей органов власти, ведущих руководителей и специалистов агроформирований и финансовой сферы.

Спикерами сессий выступили топ-менеджеры ведущих компаний региона, а также Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области.

Форум провели в рамках реализации гранта в форме субсидий из федерального бюджета образовательным организациям высшего образования на реализацию мероприятий, направленных на поддержку студенческих научных сообществ.