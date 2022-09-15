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Учеба

Родителям рассказали об отчислении ребенка из школы из-за отсутствия сменки

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Некоторые родители сталкиваются с проблемой, когда их детей не пускают в школу из-за отсутствия второй обуви.

По словам экспертов, это является грубым нарушением со стороны администрации школы.

«Часть 1 статьи 43 Конституции РФ дает право на образование каждому гражданину страны. Ограничить это право без веских причин нельзя. Учитель или руководство школы не могут отстранить ребенка от занятий или отправить домой за сменкой», - отмечают юристы.

При этом в школе могут быть разработаны и приняты правила внутреннего распорядка, где можно прописать обязательное ношение сменной обуви.

Если такое условие прописано в уставе школы или правилах, обучающимся следует выполнять это требование. Но даже оно не дает право администрации учебного заведения отстранять школьника от занятий.

Ответственность за нарушение правил - меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор или отчисление. Недопуска к урокам из-за отсутствия сменки быть не может, указывают юристы.

«Дежурный учитель должен составить акт нарушения правил. Затем от обучающегося потребуют письменную объяснительную. После собирается комиссия и назначает взыскание. Отчисление - это крайняя мера при серьезных и неоднократных проступках, когда другие не дали результата», - резюмировали эксперты.

Если ребенка отправили домой за сменной парой обуви, родители могут обратиться с жалобой к администрации школы или в орган управления образованием.

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Гость||

Бахилы дайте ребенку,раз сменку забыл...

Гость||

что творят?, мы сами себя быстрее уничтожим


Имя: Гость
Комментарий:

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