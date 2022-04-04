Пензенские выпускники снова напишут пробный ЕГЭ по русскому языку

04.04.2022 | 11:03

Во вторник, 5 апреля, в Пензенской области пройдет тренировочный ЕГЭ по русскому языку. Его участниками станут ученики одиннадцатых классов.

«Экзамен проводится в целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, а также для повышения стрессоустойчивости, снижения уровня эмоционального напряжения у выпускников, повышения уровня подготовки, знакомства с условиями прохождения и процедурой проведения экзаменов», - уточнили в региональном министерстве образования.

Отработать все процедуры смогут и организаторы.

Свои двери для будущих выпускников откроют 28 пунктов (их планируется задействовать и в основной период сдачи). Все материалы будут переданы через интернет. Выполненные работы отсканируют непосредственно в аудиториях после завершения экзамена.

В конце апреля тренировочные мероприятия продолжатся. 27-го числа состоится пробный экзамен по информатике и ИКТ.

Пробный экзамен по русскому языку также проводился 4 марта. 10 марта проходило всероссийское тренировочное мероприятие по информатике и ИКТ, по иностранным языкам (письменная и устная часть).