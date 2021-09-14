Стало известно, как будет проходить учебный процесс в дни выборов

14.09.2021 | 18:58

В редакцию портала «ПензаИнформ» поступают звонки родителей школьников, интересующихся организацией образовательного процесса в период проведения выборов депутатов Госдумы и губернатора Пензенской области - 17 и 18 сентября (последний день голосования, 19-е, - воскресенье).

«Моему ребенку 17 сентября нужно прийти в спортивной форме - организуют соревнования на площадке, а 18-го после обеда родители и дети играют в футбол», - рассказала мать ученика пензенской школы № 69. Пензячка спрашивает, как будет организована работа в других учебных заведениях.

Вот что ответили на редакционный запрос в Министерстве образования Пензенской области.

«Школы, в которых нет избирательных участков, работают в штатном режиме. Там, где будет проходить голосование, следует развести потоки избирателей и учеников, чтобы они не пересекались, организовать учебный процесс вне стен школы, в рамках календарного плана учебно-воспитательных событий: провести походы, экскурсии, квесты, соревнования, реализовывать индивидуальные учебные планы», - рассказали в пресс-службе минобразования.

В любом случае каждая школа будет принимать решение о занятости детей в эти дни самостоятельно, исходя из своих возможностей. При этом особое внимание должно быть уделено организации занятости учеников начальной школы.