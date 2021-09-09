Учеба

В школы области пришли работать более 200 молодых педагогов

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В новом учебном году работу в школах региона начали 214 молодых педагога. Об этом в четверг, 9 сентября, в своем Instagram-аккаунте сообщил врио министра образования Пензенской области Александр Воронков.

Он напомнил, что в Сурском крае молодым специалистам оказывают социальную поддержку. Имеются в виду ежегодные и ежемесячные выплаты, доплаты за квалификационную категорию, за работу в сельской местности, 100%-я компенсация оплаты жилья и ЖКУ.

«С 2017 года к работе приступили 944 молодых учителя», - отметил Воронков.

В феврале руководитель Управления образования Пензы Лилия Чащина сообщила, что на 31 декабря в муниципальных образовательных учреждениях областного центра работали 6 358 педагогов. Лишь 10% из них молодые специалисты в возрасте до 25 лет. Работников в возрасте от 25 до 39 лет - 23%, от 40 до 54 лет - 41%, а от 55 лет и старше - 26%, то есть каждый четвертый.

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Гость||

214 педагогов,пришли,а сколько про работают до конца года?Надо при приёме на работу заключать,соц контракт,их учили,им жильё,доплаты,а они через полгода уходят в менеджеры

Гость||

Они крепостные что ли, контракт. Где не платят, делать нечего, чужие дети их проблемы.

Гость||

Конечно крепостные, а кто же они. На всех вакансий "менеджеров" не хватит

Гость||

Зачем менеджерами, по специальности можно работать, частные школы уже есть, и будут новые.

Гость||

11:06 ))) А вы значит мечтаете о 100% частных школах, зачем "бесплатные" , от них всё равно толку нет, работают спустя рукава, а за такое жалованье по другому никак, да?

Гость||

11.20, а тебе еще и работать надааа? Скажи спасибо за присмотр. В частные пойдут хорошие специалисты, а все остальное, возможно, до декрета дойдет к твоим.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|09.09.2021 11:20|

11:06 ))) А вы значит мечтаете о 100% частных школах, зачем "бесплатные" ,

Как и от бесплатной медицины

Гость||

Гость писал(a):

Гость|09.09.2021 11:26|

11.20, а тебе еще и работать надааа? Скажи спасибо за присмотр.

Продолжайте в том же духе, скоро и присматривать некому будет, от одного вашего хамства оставшиеся сбегут.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|09.09.2021 11:02|

Конечно крепостные,

Крепостных себе дома заведешь

Гость||

penzainform.ru писал(a):

от 40 до 54 лет - 41%, а от 55 лет и старше - 26%,
Это приговор. Скоро некому учить будет. Очередная оптимизация!

Гость||

Хорошо что пришли молодые. но думаю останутся только до дикрета.Очень большие нагрузки и полно всего допалнительного.

Имя: Гость
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