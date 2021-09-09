В школы области пришли работать более 200 молодых педагогов

В новом учебном году работу в школах региона начали 214 молодых педагога. Об этом в четверг, 9 сентября, в своем Instagram-аккаунте сообщил врио министра образования Пензенской области Александр Воронков.
Он напомнил, что в Сурском крае молодым специалистам оказывают социальную поддержку. Имеются в виду ежегодные и ежемесячные выплаты, доплаты за квалификационную категорию, за работу в сельской местности, 100%-я компенсация оплаты жилья и ЖКУ.
«С 2017 года к работе приступили 944 молодых учителя», - отметил Воронков.
В феврале руководитель Управления образования Пензы Лилия Чащина сообщила, что на 31 декабря в муниципальных образовательных учреждениях областного центра работали 6 358 педагогов. Лишь 10% из них молодые специалисты в возрасте до 25 лет. Работников в возрасте от 25 до 39 лет - 23%, от 40 до 54 лет - 41%, а от 55 лет и старше - 26%, то есть каждый четвертый.
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214 педагогов,пришли,а сколько про работают до конца года?Надо при приёме на работу заключать,соц контракт,их учили,им жильё,доплаты,а они через полгода уходят в менеджеры