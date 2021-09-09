Стало известно о предложении увеличить время уроков в школах

09.09.2021 | 08:34

Российских школьников следует освободить от излишней нагрузки. Таким мнением с изданием URA.RU поделился директор лицея № 14 города Тамбова, заслуженный учитель РФ Геннадий Любич.

По словам педагога, начиная с седьмого класса школы занятия можно проводить парами, как в вузах и колледжах. Таким образом можно снизить нагрузку на учеников.

«В классах, начиная с седьмого, лучше всего уроки ставить парами, как в институтской системе. Детям, при нагрузке в шесть уроков в день, надо будет готовиться только к трем предметам, если есть такая возможность», — заявил Геннадий Любич.

Заслуженный учитель РФ считает, что в настоящий момент пока невозможно организовать учебный процесс таким образом, чтобы количество часов в неделю по определенному предмету было четным.

«Я понимаю, что можно было бы переводить так учебный план, чтобы стояли все предметы в четном количестве. К сожалению, мы сами, наш лицей идет в противоречие этому. Например, когда мы даем учебный план по математике, у нас 11, 9, 7 и 5 часов, то есть нечетные числа», — пояснил он.