Учеба

Стало известно о предложении увеличить время уроков в школах

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Российских школьников следует освободить от излишней нагрузки. Таким мнением с изданием URA.RU поделился директор лицея № 14 города Тамбова, заслуженный учитель РФ Геннадий Любич.

По словам педагога, начиная с седьмого класса школы занятия можно проводить парами, как в вузах и колледжах. Таким образом можно снизить нагрузку на учеников.

«В классах, начиная с седьмого, лучше всего уроки ставить парами, как в институтской системе. Детям, при нагрузке в шесть уроков в день, надо будет готовиться только к трем предметам, если есть такая возможность», — заявил Геннадий Любич.

Заслуженный учитель РФ считает, что в настоящий момент пока невозможно организовать учебный процесс таким образом, чтобы количество часов в неделю по определенному предмету было четным.

«Я понимаю, что можно было бы переводить так учебный план, чтобы стояли все предметы в четном количестве. К сожалению, мы сами, наш лицей идет в противоречие этому. Например, когда мы даем учебный план по математике, у нас 11, 9, 7 и 5 часов, то есть нечетные числа», — пояснил он.

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Гость||

что мелочиться, давайте уж с садика так сделаем!

и желательно онлайн!

чтобы и учителей не нагружать!

Гость||

Да без проблем, вводите уже пятидневку и делайте, детям даже на выходных некогда съездить отодхнуть за город!

Имя: Гость
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