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Учеба

В Госдуме хотят оставить школьников начальных классов без привычных оценок

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Начало нового учебного года ознаменовалось сразу несколькими серьезными изменениями в системе среднего образования.

Об очередном нововведении заявил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев. По мнению парламентария, в начальных классах следует отказаться от оценки успеваемости школьников.

«На данный момент в начальной школе, а именно со второго по четвертый класс, отметки по-прежнему выставляются по пятибалльной шкале, но следует отменить оценки полностью, как в первом классе. В начальных классах происходит формирование самооценки, самовосприятия, мотивации достижения успеха. Так как учитель является агентом первичной социализации, авторитетом для учеников младших классов, на ребенка оказывают огромное влияние оценки, выставленные учителем, а особенно если они недостаточно высокие», — рассказал в интервью URA.RU Максим Зайцев.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке считает, что плохие оценки могут сказаться на психическом развитии ребенка.

«Снижается собственная ценность, появляется тревожность из-за страха несоответствия ожиданиям окружающих, падает мотивация. Кроме того, оценки могут влиять и на физиологическое здоровье ученика и на развитие его творческих способностей. Наша обязанность обеспечить наших детей хорошим детством, качественным образованием и благоприятной атмосферы для формирования личности, именно поэтому оценки в младших классах необходимо отменить», — сообщил Зайцев.

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Источник — ura.news
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