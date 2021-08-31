Надо писать заявление: стало известно о возможности перехода школьников на удаленку

31.08.2021 | 11:59

Школьники всей России начнут новый учебный год в очном формате. Но некоторых родителей продолжает волновать вопрос, а не будет ли введено дистанционное или самостоятельное образование.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пресс-конференции в ТАСС рассказала, в каком случае школьники смогут перейти на дистанционное обучение.

Это будет возможно, если родитель каждого ребенка в классе напишет заявление о переводе на удаленку. Кроме того, нововведение пока касается только столичных школьников.

"Дистанционное образование может использоваться как дополнение к очному формату. Оно может распространяться на случаи, когда ребенок учится по какой-то индивидуальной программе, но в первую очередь силу его, допустим, болезней либо какими-то профессиональным занятиям спортом, которые требуют большого отрыва от процесса обучения. Только если все родители в классе единодушно напишут заявление на имя директора, что они хотят учиться не в очном формате, а дистанционно, такой формат по решению школы может быть для них организован", - сказала Ракова.

По словам чиновницы, если кто-то из детей в классе заболеет, то все ребята уйдут на карантин. Но благодаря развитой системе видео-конференц-связи образовательный процесс прерываться не будет.

"Класс весь период карантина будет обучаться в дистанционном формате, не теряя, по сути дела, времени", - уточнила заместитель мэра.