Надо писать заявление: стало известно о возможности перехода школьников на удаленку

Школьники всей России начнут новый учебный год в очном формате. Но некоторых родителей продолжает волновать вопрос, а не будет ли введено дистанционное или самостоятельное образование.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пресс-конференции в ТАСС рассказала, в каком случае школьники смогут перейти на дистанционное обучение.
Это будет возможно, если родитель каждого ребенка в классе напишет заявление о переводе на удаленку. Кроме того, нововведение пока касается только столичных школьников.
"Дистанционное образование может использоваться как дополнение к очному формату. Оно может распространяться на случаи, когда ребенок учится по какой-то индивидуальной программе, но в первую очередь силу его, допустим, болезней либо какими-то профессиональным занятиям спортом, которые требуют большого отрыва от процесса обучения. Только если все родители в классе единодушно напишут заявление на имя директора, что они хотят учиться не в очном формате, а дистанционно, такой формат по решению школы может быть для них организован", - сказала Ракова.
По словам чиновницы, если кто-то из детей в классе заболеет, то все ребята уйдут на карантин. Но благодаря развитой системе видео-конференц-связи образовательный процесс прерываться не будет.
"Класс весь период карантина будет обучаться в дистанционном формате, не теряя, по сути дела, времени", - уточнила заместитель мэра.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Я уж было подумал что попал на Москва-информ. Ан нет , столица но только краевая Сурская