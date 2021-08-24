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Учеба

Эхо осквернения: А. Воронков рассказал о патриотизме в школах

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Во вторник, 24 августа, на пресс-конференции в региональном минобре врио руководителя Александр Воронков рассказал о том, что изменилось в патриотическом воспитании школьников после случая с осквернением Вечного огня на Монументе воинской и трудовой славы.

В декабре прошлого года две пензенские школьницы 13 и 15 лет грели стопы и ягодицы над пламенем. Они сняли процесс на камеру и выложили в Сеть. На родителей подростков тогда составили протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

«Я всегда переживаю, и мы данные случаи (у нас это единичный случай был) с педагогами обсуждаем. Мы меняем подходы к патриотическому воспитанию, чтобы они были не формальные. Сегодня родители школьников - это те, кто формировался в 90-е годы. Это трудные годы, которые, слава богу, Россия пережила.

Сложно сломить психологию простого обывателя (я с большой буквы говорю - Обывателя, потому что я сам обыватель, когда не на работе), который стремится заработать побольше средств, создать благоприятные материальные условия для своих детей, но не обращает внимания на духовное развитие, на формирование любви к Родине, патриотического чувства», - отметил Александр Воронков.

Он подчеркнул, что огромную роль здесь играет семья, школа и родители должны действовать в данном направлении совместно.

«Поверьте, ни один учитель этому не учит и ни один предмет не заявляет о том, что надо проявлять поведенческий негатив, в том числе и на памятных местах», - добавил врио министра.

Отвечая на вопрос о том, устраивает ли его школьная программа в плане патриотического воспитания, Александр Воронков ответил, что кое-что бы изменил.

«Например, литература. Если раньше ежегодно изучались произведения о войне, о подвиге ровесников, сверстников, то сейчас эти произведения ушли из предметной области литературы. С 5-го по 9-й класс, по-моему, только три произведения о войне изучается в урочной деятельности, остальное во внеурочной и на классных часах. Здесь, конечно, надо поменять содержание.

Что касается истории и обществознания, то здесь мы изменили программу, выделено больше часов на изучение героических событий - не только Великой Отечественной войны, но и подвигов россиян в Первой мировой войне. Новый ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт. - Прим. ред.) с 2022 года подразумевает, что красной линией через многие предметные области пройдет именно обучение идентифицировать себя как личность, как россиянина, изучение роли России в обществе. Это я считаю правильно и значимо», - заключил врио министра.

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Гость||

А дырявый Иван -конь в исторической части Пензы,способствует духовно патриотическому воспитанию детей и молодёжи?

Что об этом думает министр культуры и министр образования?

Гость||

Какая власть, такие и ценности...

Гость||

Очень узкий взгляд у господина Воронкова на патриотизм. Только военный патриотизм вызывает у него уважение. И только через военную тематику Воронков призывает воспитывать патриотов. Это очень однобоко и опасно.

Гость||

На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались (С)))

Гость||

Гость писал(a):

А дырявый Иван -конь в исторической части Пензы,способствует духовно патриотическому воспитанию детей и молодёжи?

Что об этом думает министр культуры и министр образования?

На самом деле не смешо. Со слов автора ,дырявая химера лошади с лицом Героя Советского союза Ю.А.Гагарина.

Это воспитание патриотизма?

Гость||

Гость писал(a):

На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались (С)))
Путин и Шойгу озвучили новый взгляд и подходы по воспитанию патриотизма среди детей и молодёжи,а до наших тугодумов дошло через неделю...

Гость||

О патриотизме вспоминают только перед Днём Победы!

Гость||

Раньше была хоть какая.то гордость за родину а сейчас что?

Гость||

Гость писал(a):

а сейчас что?
Ни страны, ни флага, ни гимна!

Гость||

Нет уж позвольте, а как воспитывать патриотизм на фоне отсталости уровня жизни в России в сравнении с мировыми державами или упадка той же экономики?

Гость||

Лицемерная лживая тварь

Имя: Гость
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