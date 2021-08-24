Эхо осквернения: А. Воронков рассказал о патриотизме в школах

24.08.2021 | 13:54

Во вторник, 24 августа, на пресс-конференции в региональном минобре врио руководителя Александр Воронков рассказал о том, что изменилось в патриотическом воспитании школьников после случая с осквернением Вечного огня на Монументе воинской и трудовой славы.

В декабре прошлого года две пензенские школьницы 13 и 15 лет грели стопы и ягодицы над пламенем. Они сняли процесс на камеру и выложили в Сеть. На родителей подростков тогда составили протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

«Я всегда переживаю, и мы данные случаи (у нас это единичный случай был) с педагогами обсуждаем. Мы меняем подходы к патриотическому воспитанию, чтобы они были не формальные. Сегодня родители школьников - это те, кто формировался в 90-е годы. Это трудные годы, которые, слава богу, Россия пережила.

Сложно сломить психологию простого обывателя (я с большой буквы говорю - Обывателя, потому что я сам обыватель, когда не на работе), который стремится заработать побольше средств, создать благоприятные материальные условия для своих детей, но не обращает внимания на духовное развитие, на формирование любви к Родине, патриотического чувства», - отметил Александр Воронков.

Он подчеркнул, что огромную роль здесь играет семья, школа и родители должны действовать в данном направлении совместно.

«Поверьте, ни один учитель этому не учит и ни один предмет не заявляет о том, что надо проявлять поведенческий негатив, в том числе и на памятных местах», - добавил врио министра.

Отвечая на вопрос о том, устраивает ли его школьная программа в плане патриотического воспитания, Александр Воронков ответил, что кое-что бы изменил.

«Например, литература. Если раньше ежегодно изучались произведения о войне, о подвиге ровесников, сверстников, то сейчас эти произведения ушли из предметной области литературы. С 5-го по 9-й класс, по-моему, только три произведения о войне изучается в урочной деятельности, остальное во внеурочной и на классных часах. Здесь, конечно, надо поменять содержание.

Что касается истории и обществознания, то здесь мы изменили программу, выделено больше часов на изучение героических событий - не только Великой Отечественной войны, но и подвигов россиян в Первой мировой войне. Новый ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт. - Прим. ред.) с 2022 года подразумевает, что красной линией через многие предметные области пройдет именно обучение идентифицировать себя как личность, как россиянина, изучение роли России в обществе. Это я считаю правильно и значимо», - заключил врио министра.