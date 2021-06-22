Учеба

В Заречном среди выпускников до сих пор нет ни одного 100-балльника

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В Заречном подвели предварительные итоги экзаменационной кампании.

Пока известны результаты ЕГЭ по четырем предметам: географии, литературе, химии и русскому языку. 100-балльников среди тех, кто их сдавал в закрытом городе, нет. Тем не менее общие показатели и средний балл оказались выше, чем по России.

Так, порог по русскому языку преодолели все 220 участников. Самый высокий результат - 98 баллов - продемонстрировала ученица школы № 226. Средний балл составил 74,9 (в 2020-м - 72,6, по России сейчас - 71,4).

Наивысший показатель по литературе - 90 баллов - получила выпускница гимназии № 216, по химии - 88 баллов - ученик лицея № 230.

Что касается девятиклассников, то русский язык сдали все, а по математике порог не преодолели 57 учеников - им пришлось проходить испытание повторно.

«Сказался пандемийный год и то, что из восьми обязательных заданий два были по геометрии. Раньше такого требования не было. Геометрия некоторых и подвела», - объяснила «Заречью сегодня» советник отдела Департамента образования Заречного Лариса Колесникова.

В целом по Пензенской области по русскому языку 100 баллов набрали 6 человек, по химии - 5. По географии и литературе получить высший балл не удалось никому. Среди тех, кто сдавал географию, максимум - 96 (1 ученик), литературу - 97 (три ученика).

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Гость||

Результаты известны не по четырем, а по пяти экзаменам- по математике профильной результаты объявили еще вчера...

Гость||

Тупые лосята

Гость||

а вот заварили бы ворота, лоси бы умнее были

Гость||

и это новость???

Гость||

т.е. геометрия была неожиданно... а ей то видимо их и не учили... зачем??? ведь учеников в школе не учат, а готовят к экзаменам...

Имя: Гость
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