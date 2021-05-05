В Пензе гимназистки воспользовались резервным днем написания сочинения

05.05.2021 | 18:30

Спортсменки, ученицы и просто красавицы. Две будущие выпускницы гимназии № 1 в резервный день писали итоговое сочинение. Вместе с одноклассниками в основное время сдачи сделать это не получилось - школьницы были на всероссийских соревнованиях по эстетической гимнастике.

«К сочинению готовилась, как и все, так же усердно. Но для меня выполнение мастера спорта было тоже очень важным шагом в жизни. Так получилось, что даты совпали и выбор встал перед нами. Мы выбрали выполнить мастера, потому что его передвинуть нельзя. А сочинение в резервный день написать можно», - объяснила ученица 11-го класса гимназии № 1 г. Пензы Юлия Мурукина.

Обе девушки выполнили норматив мастера спорта и теперь стремятся к достижениям школьным, уже в стенах родной гимназии.

«Одна из самых легких тем - преемственность поколений. Я считаю, что могу много рассказать об этом. Я могу раскрыть эту тему хорошо», - отметила ученица 11-го класса гимназии № 1 г. Пензы Ангелина Шнайдер.

«3 часа 55 минут чистого времени детям на написание итогового сочинения. Как правило, они заканчивают гораздо быстрее и успешно сдают», - сообщила заместитель директора гимназии № 1 г. Пензы Тамара Пантелеева.

В 2021-м в гимназии № 1 - 40 выпускников. 38 из них уже получили допуск к ЕГЭ, написав сочинение. Осталось справиться с заданием двум гимнасткам.