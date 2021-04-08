Стало известно, в каком формате пройдут последний звонок и выпускной

08.04.2021 | 17:20

В четверг, 8 апреля, врио министра образования Пензенской области Александр Воронков рассказал, в каком формате в текущем году пройдут выпускные и последний звонок.

Информацию он разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам министра, праздники организуют в классическом формате, однако с соблюдением всех противоэпидемических мер.

В 2020 году из-за распространения коронавируса последний звонок в школах и выпускной вечер провели в дистанционном формате.

Также Александр Воронков напомнил, что ЕГЭ в 2021 году предстоит сдать только тем, кто собирается поступать в вузы. Остальные пройдут экзаменационные испытания только по русскому языку и математике.