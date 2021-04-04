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Учеба

Школьники региона взглянули на природу глазами ученых

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Это их первые шаги в мире исследований, но многие из них уже на этом этапе жизни твердо решили связать свою деятельность с наукой. Даниил Токарев увлекается экологией и старается сделать мир лучше и главное - чище. Один из его проектов посвящен редким животным и растениям России.

«Я в будущем хочу стать экологом. На этом проекте буду демонстрировать Красную книгу, которую я сделал вместе с мамой», - рассказал Даниил.

Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030» помогает школьникам взглянуть на природу со стороны настоящих ученых, узнать проблемы планеты, а возможно, и найти решение.

«Работает более 9 секций. Как естественно-научные, так и секции для юных исследователей», - сообщил руководитель региональной экостанции Тимур Оразмурадов.

В работе Полины Чугуновой рассматривается детская игрушка, так называемый лизун.

«Несмотря на его популярность, есть как положительные, так и отрицательные стороны. С ним можно иногда играть, но необходимо соблюдать правила гигиены, безопасности, играть с ним только дома», - пояснила она.

Конкурс проходит в рамках фестиваля экологических инициатив детей и молодежи «Земле жить!». Всего участие в нем примет более 300 человек из 50 образовательных учреждений региона.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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