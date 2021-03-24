В Пензенской области в новом учебном году откроются педагогические классы

24.03.2021 | 16:19

В Пензенской области с 1 сентября 2021 года откроются 10 профильных педагогических классов. Заниматься в них будут старшеклассники.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, набор начнется в июне-июле. Перед этим примут необходимые локальные акты по организации деятельности таких классов и внесут изменения в образовательную программу.

Слушатели педагогических классов будут углубленно осваивать те дисциплины, которым планируют учить в будущем детей, и пройдут факультативный курс «Введение в педагогическую профессию».

Кроме того, юношам и девушкам предстоят педагогические пробы. Они побывают на уроках учителей, проведут микроисследования, фрагменты занятий, организуют игры на переменах, пройдут практику в школьном лагере.

Для некоторых занятий выберут нестандартную форму. Имеются в виду тренинги, кейс-технологии, деловые игры, дебаты, образовательные квесты, творческие задания, перевернутые уроки.

«К 2024-2025 учебному году в области планируется организовать работу не менее 19 профильных педагогических классов», - добавили в пресс-службе регионального правительства.