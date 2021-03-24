Учеба

В Пензенской области в новом учебном году откроются педагогические классы

Печать

В Пензенской области с 1 сентября 2021 года откроются 10 профильных педагогических классов. Заниматься в них будут старшеклассники.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, набор начнется в июне-июле. Перед этим примут необходимые локальные акты по организации деятельности таких классов и внесут изменения в образовательную программу.

Слушатели педагогических классов будут углубленно осваивать те дисциплины, которым планируют учить в будущем детей, и пройдут факультативный курс «Введение в педагогическую профессию».

Кроме того, юношам и девушкам предстоят педагогические пробы. Они побывают на уроках учителей, проведут микроисследования, фрагменты занятий, организуют игры на переменах, пройдут практику в школьном лагере.

Для некоторых занятий выберут нестандартную форму. Имеются в виду тренинги, кейс-технологии, деловые игры, дебаты, образовательные квесты, творческие задания, перевернутые уроки.

«К 2024-2025 учебному году в области планируется организовать работу не менее 19 профильных педагогических классов», - добавили в пресс-службе регионального правительства.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Не успевают за 4 года в колледже научить ? Смысл в чем?

Гость||

Смысл в том,что в школах работать некому, люди уходят на пенсию, в другие сферы или умирают, учителей нет, думаю,и желающих в пед.классы тоже не будет.

Гость||

В классы эти может и пойдут, только какое это образование... Должен быть фундамент, а это нечто для широких народных масс.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте