Пензенские школьники получат 2,2 млн руб. на бесплатное обучение IT

24.03.2021 | 14:17

Компьютерная академия «ШАГ» выделила 117 грантов на годовое обучение в области IT школьников от 9 до 15 лет. С 10 марта по 15 апреля академия проводит конкурс в 39 филиалах. Победители бесплатно научатся делать сайты, программировать, создавать игры и роботов.

Школьникам, занявшим второе место, грант покроет 50% стоимости обучения. Третье место гарантирует оплату 30%. Общая сумма выделенных грантов составит 2,2 млн рублей.

Согласно всероссийскому опросу школы «Летово», каждый пятый родитель жалуется на высокие расходы на дополнительное образование: в среднем они составляют более 24% зарплаты. При этом, по данным Фонда развития интернет-инициатив, к 2028 году российская экономика будет дополнительно нуждаться в 2 млн IT-специалистов. Чтобы закрыть эту потребность, вузам и учреждениям дополнительного образования необходимо ежегодно набирать по 40 тысяч студентов-айтишников.

Гранты компьютерной академии «ШАГ» будут доступны для школьников из 35 городов - от миллионников до менее крупных, в число которых входит Пенза. Для участия в грантовой программе родителям ребенка необходимо заполнить заявку на сайте академии.

«Чем лучше ребенок будет разбираться в технологиях, тем больше вероятность, что он станет создателем контента, а не только его потребителем. Для нас важно поддерживать талантливых школьников и развивать их потенциал. Осознанность, которую мы в них формируем, помогает им брать жизнь под собственный контроль и не уходить в виртуальную реальность», - подчеркнул генеральный директор компьютерной академии «ШАГ» в России Павел Специан.

Первый этап конкурса проводится онлайн с 10 по 29 марта, второй - в формате личного собеседования в одном из филиалов академии с 29 по 5 апреля, а третий - как очное тестирование. В финальной борьбе за грант примут участие 1 248 школьников из 39 филиалов - это ребята, которые наберут наибольшее количество баллов на предыдущих этапах. Имена получателей гранта будут оглашены 15 апреля. Воспользоваться им победители смогут на старте программы «Малая компьютерная академия». Даты начала обучения каждый филиал «ШАГа» определяет самостоятельно.

«Малая компьютерная академия» - детская программа в области IT, рассчитанная на 3-5 лет. Участники курса научатся делать сайты, программировать, создавать игры, роботов и контент для YouTube.

Компьютерная Академия «ШАГ» - преимущественно очная школа IT-образования для взрослых и детей с направлениями обучения в области программирования и графического дизайна. У академии - 105 филиалов в 22 странах и 21 год опыта работы на рынке дополнительного офлайн-образования. Выпускники «ШАГа» работают в Cisco, eBay, Amazon, IBM, Facebook, Dell, Oracle, HP, Wix и других ведущих мировых компаниях.

Адрес пензенского филиала: г. Пенза, ул. Карла Маркса, 16, 3-й этаж. Телефон 993-992, сайт: www.pnz.itstep.org.