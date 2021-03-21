Учеба

В марте пензенские пришкольные лагеря примут почти 5 000 ребят

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Пробил час весенних каникул. Третья четверть, самая длинная, позади. Для ребят, которых родителям не с кем оставить дома, в образовательных учреждениях будут работать пришкольные лагеря.

Их откроется 186.

«Раскрыли свои двери прежде всего, конечно, для самых маленьких учащихся. Почти 5 000 детей будут посещать пришкольные лагеря», - отметил глава Министерства образования Пензенской области Александр Воронков.

Для того чтобы досуг был насыщенным и интересным, разработана программа, посвященная Году культурного и духовного наследия. Ребятам расскажут о мастерах народного творчества, умельцах-ремесленниках.

Также будут запланированы и экскурсии, и мероприятия на базе школ.

«Музеи, кинотеатры предоставляют возможность детям с пользой провести время», - добавил Александр Воронков.

В марте отдыхать пензенские мальчишки и девчонки будут до 29-го числа. В 2020 году весенние каникулы начались на неделю раньше, а затем плавно перешли в дистанционную форму обучения.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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