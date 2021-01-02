В 2021 году пензенские школьники не будут досрочно сдавать ЕГЭ

02.01.2021 | 15:45

Программа экзаменационных испытаний будущих выпускников упрощается. Из списка обязательных в этом году исключили математику базового уровня. Это касается тех выпускников, которые настроены в дальнейшем продолжить обучение в университетах.

«Одиннадцатиклассники, которые не собираются поступать в высшие образовательные учреждения, будут сдавать не единый госэкзамен, а государственные выпускные экзамены по двум предметам - русскому языку и математике. Те, кто выбрал поступление в вуз, будут сдавать русский язык», - сообщил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

С 2015 года ЕГЭ по математике разделили по двум уровням сложности. Обязательным для всех стал экзамен базовый, необходимый школьникам для получения аттестата. Те, кто решил связать жизнь с точными науками, выбирали профильный.

«Там есть задания олимпиадного уровня, к ним нужно особо готовиться», - подчеркнула учитель математики гимназии № 4 «Ступени» Ирина Васютина.

Математика профильного уровня по-прежнему остается предметом по выбору. С ним будущим выпускникам нужно определиться до 1 февраля.

Изменения ждут и девятиклассников.

«Два обязательных экзамена - русский язык и математика. Одну контрольную пишут по выбору - в связи с тем, что 10-11-е классы, если они будут туда поступать, профильные», - уточнил Александр Воронков.

До начала экзаменационной поры осталось не так много времени. В этом году досрочного периода сдачи ЕГЭ не будет.