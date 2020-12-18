В Пензенской области на карантин по COVID-19 закрыли 3 школы и 2 детсада

18.12.2020 | 17:56

В пятницу, 18 декабря, в Министерстве образования Пензенской области сообщили актуальные данные по зараженным инфекциями детям.

Коронавирус выявлен у 382 школьников (0,3% их общего числа) и 43 детсадовцев. На карантин закрыты 3 учебных и 2 дошкольных учреждения.

ОРВИ болеют 11 558 учащихся и 3 433 воспитанника. По этой причине не работают 2 школы.

14 декабря сообщалось, что коронавирусом заражены 337 школьников и 38 дошкольников. На карантине находились 2 школы и 3 детских сада.

Из-за вспышки острой респираторной вирусной инфекции специалисты закрывали 93 класса в школах области, а также 2 группы в детских садах.