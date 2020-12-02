В Пензенской области у учеников после удаленки появились пробелы в знаниях

02.12.2020 | 13:57

В Пензенской области подвели итоги всероссийских проверочных работ для школьников. Проверка знаний у учеников 4-8-х и 11-х классов планировалась в апреле-мае, однако из-за эпидемии коронавирусной инфекции ее перенесли на осень.

В результате ВПР прошли с 14 сентября по 12 октября, причем их выполняли школьники уже 5-9-х классов.

В Пензенской области работы написали 50 417 учеников из 300 общеобразовательных организаций по всем основным предметам школьной программы.

Во всех классах качество знаний пензенских школьников (процент работ, выполненных на хорошо и отлично) выше общероссийского показателя: в 5-х классах на 5-7%; в 6-х - на 8-10%; в 7-х - на 7-11%; в 8-х - на 8-14%; в 9-х - на 6-10%. Лучшие результаты школьники региона показали по истории и биологии (на 9-14% выше общероссийских).

Вместе с тем и в Пензенской области, и в России в целом уровень отметок за ВПР в сравнении с прошлыми годами снизился на 10-15%. Это связано с тем, что работы выполнялись после летних каникул. В регионе свои годовые отметки подтвердили от 50 до 60% учеников.

«В настоящее время по результатам ВПР по всем учебным предметам идет корректировка программ. Она направлена на ликвидацию пробелов в уровне подготовки школьников, связанных с фактически полугодовым перерывом в очном формате обучения в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.