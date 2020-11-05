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Учеба

В вузы Пензы на бюджет поступят больше будущих врачей и учителей

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В 2021 году в Пензенской области на бюджетные места в высших учебных заведениях смогут поступить 3 378 абитуриентов - на 654 больше, чем в 2020-м.

97 бюджетных мест прибавилось по направлению «информатика и вычислительная техника», 20 - «клиническая медицина», 131 - «образование и педагогические науки», 245 - по инженерным специальностям.

В перспективе количество мест на бюджетных отделениях вузов по ряду специальностей продолжит расти. Сейчас идет работа по их увеличению на 2022-2023 учебный год.

«Планируется рост по педагогическим направлениям подготовки по бакалавриату, а также инженерным направлениям («техника и технология строительства», «техника и технология наземного транспорта»)», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

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Гость||

Ну поступят, а в школы все равно не идут...

Гость||

Кого вы обманываете? Вузы Пензы не способны подготовить врачей.

Гость||

А учителей способны?

Гость||

Только продавцов для магнитов и пятерочек.Увы.

Гость||

Не приходилось слышать, чтобы в школе работал учитель не из местного пединститута.

Гость||

Гость писал(a):

Не приходилось слышать, чтобы в школе работал учитель не из местного пединститута.
я тоже не слышал. видимо просто потому, что в обычном разговоре никто не говорит какой именно вуз он закончил, ибо находятся более интересные темы.

Гость||

Увеличение бюджетных мест это хорошо. А то в этом году в некоторые ВУЗы такой конкурс был, что доходил до 20 человек на одно место. В Пензе правда нет ВУЗов, таких чтобы были популярны на региональном уровне, а жаль. Например в тех же информационных технологиях, учитывая популярность этого направления и перспективы для будущих выпускников. Вполне могли бы готовить хороших аналитиков, разработчиков..

Гость||

В нашу школу все учителя пришли после местного пединститута.

Имя: Гость
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