В вузы Пензы на бюджет поступят больше будущих врачей и учителей

05.11.2020 | 11:47

В 2021 году в Пензенской области на бюджетные места в высших учебных заведениях смогут поступить 3 378 абитуриентов - на 654 больше, чем в 2020-м.

97 бюджетных мест прибавилось по направлению «информатика и вычислительная техника», 20 - «клиническая медицина», 131 - «образование и педагогические науки», 245 - по инженерным специальностям.

В перспективе количество мест на бюджетных отделениях вузов по ряду специальностей продолжит расти. Сейчас идет работа по их увеличению на 2022-2023 учебный год.

«Планируется рост по педагогическим направлениям подготовки по бакалавриату, а также инженерным направлениям («техника и технология строительства», «техника и технология наземного транспорта»)», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.