В Пензенской области 3 школьника получат по миллиону, 8 - по 200 тысяч

05.11.2020 | 11:07

В Пензенской области одиннадцать старшеклассников вошли в число победителей и призеров всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом в среду, 4 ноября, сообщил министр образования региона Александр Воронков на своей странице в соцсети Instagram.

«Друзья, вечер преисполнен эмоциями, делюсь с вами кадрами прямого эфира триумфа наших детей в финале конкурса «Большая перемена». Совсем недавно желал им победы, переживал за их успехи, и вот они на сцене получают заслуженные призы!» - написал он.

Два воспитанника Губернского лицея и ученица пензенской лингвистической гимназии № 6 получат премии в размере 1 миллиона рублей.

Еще для 8 школьников премии составят 200 тысяч рублей. Это ученики пензенских школ № 20, 31 и 60, многопрофильной гимназии № 13, лицея современных технологий и управления № 2, а также школ № 8 и 15 (два человека) Кузнецка.

Педагоги-наставники юных победителей «Большой перемены» получат по 150 тысяч рублей.

Кроме того, Губернский лицей вошел в топ-20 школ России по результатам подготовки учеников к конкурсу и получил грант в размере 2 миллионов рублей.