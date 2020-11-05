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Учеба

В Пензенской области 3 школьника получат по миллиону, 8 - по 200 тысяч

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В Пензенской области одиннадцать старшеклассников вошли в число победителей и призеров всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом в среду, 4 ноября, сообщил министр образования региона Александр Воронков на своей странице в соцсети Instagram.

«Друзья, вечер преисполнен эмоциями, делюсь с вами кадрами прямого эфира триумфа наших детей в финале конкурса «Большая перемена». Совсем недавно желал им победы, переживал за их успехи, и вот они на сцене получают заслуженные призы!» - написал он.

Два воспитанника Губернского лицея и ученица пензенской лингвистической гимназии № 6 получат премии в размере 1 миллиона рублей.

Еще для 8 школьников премии составят 200 тысяч рублей. Это ученики пензенских школ № 20, 31 и 60, многопрофильной гимназии № 13, лицея современных технологий и управления № 2, а также школ № 8 и 15 (два человека) Кузнецка.

Педагоги-наставники юных победителей «Большой перемены» получат по 150 тысяч рублей.

Кроме того, Губернский лицей вошел в топ-20 школ России по результатам подготовки учеников к конкурсу и получил грант в размере 2 миллионов рублей.

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Источник — фото minobr.pnzreg.ru
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Гость||

Молодцы!

Гость||

Откаты большие?

Гость||

Откаты большие?

Гость||

спасибо как всегда РОДИТЕЛЯМ!!! Учителя наставники как всегда только в сносках, т.к. это положено! Когда уже введут в шаблон оформления конкурса - родитель-наставник????

Гость||

А Воронков не вкурсе чтоль был? ))) Если он только узнал, что в Артек столько народу поехало ) Вот наставнички....

Гость||

Комменты с официальной страницы конкурса , что и требовалось доказать:

Анна, А не говорю, что я должна была пройти и все. Я зарегистрировалась попробывать(Почему бы и нет?) положение читала, просто все равно были такие которые из за возраста, но все равно приняли участие, ну и многие думали, может пропустят(придумают именно для них что-то еще). А что касается в школе, нас не кто не упрашивал регистрироваться. И из класса я одна такая которая приняла(и принимает) участие в БП. Даже когда я выиграла поезду на Камчатку учителя не знали, что есть такой конкурс!..

Гость||

примазываются уже потом

Гость||

В этих школах учатся дети непростых родителей. Короче, всё по-старому: богатые богатеют

Гость||

да что-то школы из Зари в списке нет )))) Наверное учителя там не слышали просто про конкурс ))))

Гость||

Хватит уже врать! За любым мало- мальским достижением ученика стоить только учитель- именно он все пишет ( основная часть всех этих конкурсов научное описание, обоснование гипотезы, соблюдение всех критериев, которые школьнику просто не под силу)! Учитель просто даёт готовый материал первому попавшему ученику, который сможет красиво рассказать, неплохо смотрится, родители оплатят дорогу! Причём учитель даёт текст выступления и примерные ответы на примерные ответы!

Гость||

Таким образом, Вы утверждаете, что все эти конкурсы - вранье.

Гость||

Естественно! Ни один самый способный ребёнок ничего сам не сделает, тем более грамотно не представит какой- либо проект без научного руководителя- учителя!!!

Гость||

Зайдите на любой сайт любого конкурса- попробуйте сделать что- то самостоятельно без научного руководителя, попробуйте свои силы ради эксперимента!

Гость||

100 баллов на ЕГЭ тоже с репетиторами получают, а слава достается учителю. И с олимпиадниками та же история.

Гость||

работал в школе ,пишем за учеников

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Имя: Гость
Комментарий:

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