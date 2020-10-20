Иван Белозерцев ответил на вопросы студентов о переходе на дистанционку

20.10.2020 | 14:16

Решение о возможном переходе высших учебных заведений Пензенской области на дистанционное обучение будут принимать их ректоры. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев во время прямой линии во вторник, 20 октября.

«Что касается вузов, там ситуация может быть разная. По опыту прошлых месяцев все будет зависеть от конкретной обстановки и проблем в вузе», - пояснил губернатор.

Если в учебном заведении будет зарегистрирован очаг заболевания коронавирусной инфекцией, если заболеет много студентов, если жизни и здоровье учащихся окажутся под угрозой, может появиться необходимость уйти на дистанционное обучение.

«Но решение о переходе на дистанционку в данном конкретном случае будет принимать ректор на основании ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора», - уточнил глава региона.