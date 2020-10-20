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Учеба

Иван Белозерцев ответил на вопросы студентов о переходе на дистанционку

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Решение о возможном переходе высших учебных заведений Пензенской области на дистанционное обучение будут принимать их ректоры. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев во время прямой линии во вторник, 20 октября.

«Что касается вузов, там ситуация может быть разная. По опыту прошлых месяцев все будет зависеть от конкретной обстановки и проблем в вузе», - пояснил губернатор.

Если в учебном заведении будет зарегистрирован очаг заболевания коронавирусной инфекцией, если заболеет много студентов, если жизни и здоровье учащихся окажутся под угрозой, может появиться необходимость уйти на дистанционное обучение.

«Но решение о переходе на дистанционку в данном конкретном случае будет принимать ректор на основании ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора», - уточнил глава региона.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

он не отвечает на вопросы.

На конкретный вопрос следуют расплывчатый ответ.

Его просили про штрафы за маски, а в ответ поток сознания, типа маски надо носить.

Похоже реально штрафы за отсутствие масок высосаны из пальца!

Гость||

Раньше подъезд на месяц запирали вместе с жителями и ментов ставили, а постель сожгли. А теперь вишь ты ректор хошь примет, хошь не примет. Что изменилось то?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

если заболеет много студентов, если жизни и здоровье учащихся окажутся под угрозой, может появиться необходимость уйти на дистанционное обучение.
А может и не появиться? И как много студентов должны заболеть, чтобы это считалось угрозой для здоровья остальных?

Гость||

А что от него ждать то?

Гость||

Гость писал(a):

Что изменилось то?
все поняли, что весь этот вирус - только манипуляция массами

Гость||

Решение будет принимать ректор, директор и т.д. А губернатор хоть что-нибудь решает?

Гость||

Гость писал(a):

А губернатор хоть что-нибудь решает?
решает конечно! Какие грибы собирать, какую песню на гармошке поиграть...

Гость||

Вы зачем этому клоуну такие прямые линии устраиваете? Он же - "тук-тук-ктотам"... позорище

Имя: Гость
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