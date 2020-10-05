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Учеба

Из-за коронавируса в области закрыты 1 лицей, 35 классов и 7 групп

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В понедельник, 5 октября, в Министерстве образования Пензенской области сообщили актуальную информацию по учреждениям и классам, закрытым на карантин из-за коронавирусной инфекции.

По-прежнему полностью не работает многопрофильный лицей в селе Малая Сердоба. Бековская школа № 2 открыла свои двери для учеников спустя две недели после закрытия.

Кроме того, из-за COVID-19 распущены 35 классов в других учреждениях и 7 групп в детских садах области.

По причине ОРВИ на карантин полностью закрыта одна школа в городе Белинском и 90 классов в других образовательных заведениях, уточнили в пресс-службе министерства.

По данным на 5 октября, в Сурском крае за все время распространения опасной инфекции ею заразились 630 несовершеннолетних.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

По причине ОРВИ на карантин полностью закрыта одна школа в городе Белинском и 90 классов в других образовательных заведениях, уточнили в пресс-службе министерства.
Обычная ситуация. Каждый год так.

Гость||

Хотите, не хотите, а детей, чтобы сбить рост заболеваемости и дожить до вакцины придётся дома посадить !

Гость||

Гость писал(a):

Хотите, не хотите, а детей, чтобы сбить рост заболеваемости и дожить до вакцины придётся дома посадить !
Бред. А вакцина от коронавируса только для лиц от 18 лет и до 60 лет. Именно учителя и родители должны прививаться.

Имя: Гость
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