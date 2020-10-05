Из-за коронавируса в области закрыты 1 лицей, 35 классов и 7 групп

05.10.2020 | 18:00

В понедельник, 5 октября, в Министерстве образования Пензенской области сообщили актуальную информацию по учреждениям и классам, закрытым на карантин из-за коронавирусной инфекции.

По-прежнему полностью не работает многопрофильный лицей в селе Малая Сердоба. Бековская школа № 2 открыла свои двери для учеников спустя две недели после закрытия.

Кроме того, из-за COVID-19 распущены 35 классов в других учреждениях и 7 групп в детских садах области.

По причине ОРВИ на карантин полностью закрыта одна школа в городе Белинском и 90 классов в других образовательных заведениях, уточнили в пресс-службе министерства.

По данным на 5 октября, в Сурском крае за все время распространения опасной инфекции ею заразились 630 несовершеннолетних.