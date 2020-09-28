В вузах региона создадут места для абитуриентов из многодетных семей

28.09.2020 | 10:04

В понедельник, 28 сентября, на совещании в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев поднял вопрос о демографической ситуации.

По мнению главы региона, для увеличения рождаемости в области необходимо оказывать меры поддержки семьям с детьми, в том числе и ребятам из многодетных семей.

Иван Белозерцев дал распоряжение зампреду правительства области Олегу Ягову в следующем году создать 100-150 дополнительных мест в вузах и ссузах региона, чтобы дети из многодетных семей смогли получить образование.

Сокращение численности населения является одной из проблем области. Согласно последним данным Росстата, за 7 месяцев 2020 года естественная убыль населения составила 6 813 человек. С января по июль скончалось 12 440 жителей, родилось 5 627.