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Учеба

В вузах региона создадут места для абитуриентов из многодетных семей

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В понедельник, 28 сентября, на совещании в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев поднял вопрос о демографической ситуации.

По мнению главы региона, для увеличения рождаемости в области необходимо оказывать меры поддержки семьям с детьми, в том числе и ребятам из многодетных семей.

Иван Белозерцев дал распоряжение зампреду правительства области Олегу Ягову в следующем году создать 100-150 дополнительных мест в вузах и ссузах региона, чтобы дети из многодетных семей смогли получить образование.

Сокращение численности населения является одной из проблем области. Согласно последним данным Росстата, за 7 месяцев 2020 года естественная убыль населения составила 6 813 человек. С января по июль скончалось 12 440 жителей, родилось 5 627.

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Гость||

Правильно, надо цыган вовлекать в медицину, образование, госуправление.

Гость||

Пусть поможет губер поднять рождаемость, а то только на дорогах сосредоточился!

Гость||

Надо, надо. Президент ругался на нашу демографию.

Гость||

Как же хорошо, чем больше нарожал - тем меньше нужно работать. Детей содержит государство, воспитывает соцзащита, образование бесплатное. Отлично....

Имя: Гость
Комментарий:

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