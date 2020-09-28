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Учеба

Министр образования назвал школы, закрытые на карантин по COVID-19

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В понедельник, 28 сентября, министр образования Пензенской области Александр Воронков озвучил школы, закрытые на карантин по коронавирусу.

Речь идет о двух учебных заведениях, расположенных в Бекове и Малой Сердобе. Кроме того, распущены ученики 20 классов в других заведениях. Все они переведены на дистанционное обучение.

Губернатор Иван Белозерцев призвал реально оценивать ситуацию и вырабатывать грамотный подход к закрытию образовательных учреждений.

«1-2 человека заболели - сразу закрывают всю школу. Этого не должно быть. Должен быть разумный подход во взаимодействии с Роспотребнадзором. У нас некоторые должностные лица усиленно перестраховываются.

Если дети не пересекались, в разном крыле занимаются, разные входы, какой смысл закрывать? Можно сделать паузу на 3-7 дней, затем приступить к обучению, особенно в тех классах, где нет заболевших. Надо еще раз с Роспотребнадзором все обсудить», - высказался губернатор Иван Белозерцев.

По данным на 27 сентября, за все время пандемии коронавирус подхватили 599 несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что школа закрывается на две недели с момента объявления карантина.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Дети в школе на переменах гоняются все вместе

Гость||

И после уроков на улице тоже вместе.Жизнь не остановишь.

Гость||

Хоть какой-то здравый смысл от губернатора.

Дайте детям спокойно учиться.Заболел-лечись.Остальные пусть учатся.

Гость||

Когда чиновники перестанут мнить себя специалистами -эпидемиологами? Случайные троечники кое как соображавшие и угадавшие с выбором жоп для лизания

Гость||

Гость писал(a):

Когда чиновники перестанут мнить себя специалистами -эпидемиологами?
Тогда, когда эпидемиологи начнут работать..

Гость||

Начнут работать когда их выучат(а не диплом продатут) и платить начнут как людям, а не плядям

Гость||

Такое чувство что губернатор трусит просто ограничения вводить

Имя: Гость
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