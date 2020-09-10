В Пензенской области семь классов в школах закрыли на карантин

10.09.2020 | 17:27

Жители Пензенской области активно обсуждают в социальных сетях закрытие учебных учреждений на карантин.

В четверг, 10 сентября, в одном из сообществ появилась информация о том, что учеников класса одной из школ уже распустили.

«А наш класс уже закрыли!!! Мы уже не ходим в школу!!! Вот и кончился учебный год!!!» - написала пользовательница Марина Игошина.

Комментаторы уточнили, что перестал учиться и один из классов в лицее архитектуры и дизайна № 3 на улице Литвинова.

«По данным на 9 сентября, в Пензенской области на карантин закрыты семь классов. Ни одна школа не закрыта на карантин полностью», - сообщили в пресс-службе регионального минобра.

Однако по какой именно причине эти классы распустили (ОРВИ или коронавирус), пока не уточняется.

В соседствующей с Пензенской Саратовской области на дистанционное обучение перевели 1 школу и 17 классов в разных учебных заведениях. В 10 школах выявили заболевших коронавирусом - речь идет о 6 школах в крупных районах области и 4 учебных учреждениях Саратова, сообщает sarinform.ru. Среди заболевших также были и педагоги.

Губернатор Иван Белозерцев спрогнозировал начало второй волны коронавируса к концу сентября. Вакцина от COVID-19 поступит в регион к октябрю 2020 года.