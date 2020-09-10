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Учеба

В Пензенской области семь классов в школах закрыли на карантин

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Жители Пензенской области активно обсуждают в социальных сетях закрытие учебных учреждений на карантин.

В четверг, 10 сентября, в одном из сообществ появилась информация о том, что учеников класса одной из школ уже распустили.

«А наш класс уже закрыли!!! Мы уже не ходим в школу!!! Вот и кончился учебный год!!!» - написала пользовательница Марина Игошина.

Комментаторы уточнили, что перестал учиться и один из классов в лицее архитектуры и дизайна № 3 на улице Литвинова.

«По данным на 9 сентября, в Пензенской области на карантин закрыты семь классов. Ни одна школа не закрыта на карантин полностью», - сообщили в пресс-службе регионального минобра.

Однако по какой именно причине эти классы распустили (ОРВИ или коронавирус), пока не уточняется.

В соседствующей с Пензенской Саратовской области на дистанционное обучение перевели 1 школу и 17 классов в разных учебных заведениях. В 10 школах выявили заболевших коронавирусом - речь идет о 6 школах в крупных районах области и 4 учебных учреждениях Саратова, сообщает sarinform.ru. Среди заболевших также были и педагоги.

Губернатор Иван Белозерцев спрогнозировал начало второй волны коронавируса к концу сентября. Вакцина от COVID-19 поступит в регион к октябрю 2020 года.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

В конце сентября запросто всех закроют.

Гость||

Вакцина поступит к октябрю, это значит в сентябре??

Гость||

С днём города!

Гость||

Пошла мазута

Гость||

Было же вам сказано, что вторая волна начнётся 19 сентября? А началась чутка пораньше!

Гость||

Так что постирайте свои одноразовые масочки и перчатки, и на самоизоляцию дружной толпою, шагом марш!

Гость||

Гость писал(a):

Вакцина поступит к октябрю, это значит в сентябре??
Ну давно же сказали это, вы спали что ли

Гость||

Если закроют снова на самоизоляцию запретят работать , экономика рухнет в минуса большие. Нищиты будет 98%. Буртасии точно хана, дефолт Буртасии обеспечен.

Белоруссия не закрылась на самоизол все работает, а то что происходит там это др тема.

На моря съездили накормили москвичей теперь самим жрать нечего будет денег нет.

Гость||

Что и следовало ожидать... Не удивляет нисколько. Сплошь и рядом безолаберные люди, наплевательски относящиеся к своему здоровью и здоровью окружающих людей в период пандемии. Печально, но никуда от этого не деться. Дальше будет скорее всего не лучше.

Гость||

Нет ни какой пандемии! Тем более такого заболевания!

Гость||

Просто вам власть сказала денег нет и вы помирайте. Кто выживет тот молодец. А вакцин 1.5 млн максимум на всю РФ в этом году могут сделать это просто пшик.

Гость||

выборы выборы все кандидаты ...

Имя: Гость
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