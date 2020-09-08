В Пензе победитель конкурса «Учитель года» получит 100 000 рублей

08.09.2020 | 18:08

С шестимесячной задержкой, но все-таки представилась возможность продемонстрировать свой профессионализм в рамках XXVII городского конкурса педагогического мастерства «Учитель года - 2020».

Виктория Богородицкая - одна из шести претендентов на победу.

«Участие в конкурсе для меня очень важно. Это знакомство с новыми педагогами, обмен опытом, информацией, возможность показать себя, свои знания и умения, навыки, которые я приобрела в институте и уже работая в школе», - отметила учитель начальных классов школы № 57.

Конкурс традиционно включает в себя несколько этапов. Участники представляют портфолио, свой личный блог или интернет-ресурс образовательного учреждения, пишут эссе. Основное испытание - открытый урок, во время которого педагог должен в присутствии членов жюри провести занятие с незнакомыми ему учениками.

«На самом деле было даже немного страшно, потому что нас такие испытания ожидают совсем не каждый день. Самым сложным было не показать, а подготовиться ко всему этому, потому что подготовка нужна колоссальная, и она заключалась не в одном и не в двух днях, а продолжалась на протяжении нескольких месяцев», - пояснила учитель начальных классов школы № 74 Ольга Жилкина.

«Три урока прошло, и все очень разные. Урок мысли, общения иноязычного. Не разочаровались сегодня», - рассказала член жюри XXVI городского конкурса «Учитель года - 2020» Татьяна Кремнева.

Победитель городского конкурса, кроме морального удовлетворения, получит и материальное вознаграждение - 100 000 рублей. Имя лучшего педагога Пензы станет известно 9 сентября.