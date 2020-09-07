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Учеба

За звание учителя года в Пензе поборются шесть педагогов

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Стали известны имена педагогов, которые будут бороться за звание лучшего в Пензе. По итогам заочного этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года - 2020» в финал вышли шесть работников общеобразовательных учреждений.

Это учитель английского и немецкого языков СОШ № 36 Дарья Васильевна Басова, учитель английского языка СОШ № 37 Алена Игоревна Гаврилова, преподаватель-организатор ОБЖ СОШ № 70 Сергей Викторович Гаранин, учитель информатики и ИКТ гимназии № 4 «Ступени» Юлия Сергеевна Кострюкова, а также учителя начальных классов Виктория Артуровна Богородицкая (СОШ № 57) и Ольга Александровна Жилкина (СОШ № 74).

«В ближайшие дни финалисты проведут открытые уроки и внеурочные занятия», - сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.

Заключительный этап конкурса пройдет в среду, 9 сентября, в детской школе искусств имени Ю. Е. Яничкина. Конкурсанты проведут мастер-классы и выступят с творческим представлением «Я - учитель». Их будет оценивать жюри, которое возглавит начальник городского управления образования Юрий Голодяев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Дистанционку всем,а учителей в продавцы вероятно скоро...

Гость||

Ага, в продавцы сертификатов.

Имя: Гость
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