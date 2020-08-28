Ю. Голодяев: Брать деньги с родителей на закупку термометров запрещено

28.08.2020 | 13:33

В пятницу, 28 августа, о готовности школ и детских садов к новому учебному году доложил депутатам Пензенской городской думы руководитель управления образования Юрий Голодяев.

«Приняты все учреждения образования (и пожнадзором, и управлением ГОЧС, и Росгвардией, и другими контролирующими органами): школы, детские сады, учреждения дополнительного образования», - подчеркнул он.

На эти цели в 2020 году выделили более 206 млн рублей.

«Была проведена большая работа, осложненная коронавирусом. Мы думали, что в условиях коронавируса процент выполненных работ будет меньше, но он даже превысил (запланированный уровень. - Прим. ред.)», - рассказал он.

Депутат Оксана Милаева задала вопрос, как будут учиться дети, если в соответствии с рекомендациями, направленными на предотвращение распространения COVID-19, в классах должно быть по 15 человек.

«Никто делить классы не собирается. Документ, который вы имеете в виду, - это всего лишь рекомендации. Регион решение о разделении классов не принял», - объяснил Юрий Голодяев.

Он подробно остановился на мерах безопасности, которые будут приняты в школах.

«При фронтальной работе с классом, вот как я сейчас перед вами стою, учителю маску носить необязательно. Но при групповой работе, когда, например, педагог сажает пять человек и дает задание, подходит к ученикам, наклоняется к ним, маску он должен надеть», - пояснил он.

Для детей маски и перчатки не требуются, если родители против. По утрам ученикам будут измерять температуру тела. Во время торжественных линеек 1 Сентября взрослые должны быть в масках.

Также Юрий Голодяев рассказал, что на средства, выделенные на санитарную безопасность в школах, закупаются термометры и обеззараживающие лампы. Привлекать родительские деньги запрещается.

«Мы используем областные деньги, средства самого учреждения, обращаемся к спонсорам. К родителям обращаться запрещено. Было несколько жалоб, мы их проверили. В каждом случае это была не инициатива школы. Как правило, находится родительница, которая говорит: «Почему бы нам не приобрести бактерицидную лампу в класс?» Мы все эти инициативы остановили», - подчеркнул чиновник.

Слухи о том, что после 20 сентября школьников вновь отправят на дистанционное обучение, Юрий Голодяев назвал фейком. Ранее об этом говорил и министр образования Александр Воронков.

«Это, как говорят в народе, ОБС («одна бабка сказала». - Прим. ред.). Мы начинаем работу в очном режиме. Может быть, классы будут в разное время начинать занятия, сейчас в школах эти расписания составляются. Да, придется учиться в необычных условиях, но ничего страшного в этом нет, мы получим новый опыт», - добавил начальник управления образования.