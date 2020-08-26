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Учеба

Стало известно, что подразумевается под горячим питанием для школьников

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В среду, 26 августа, министр образования Пензенской области Александр Воронков объяснил, что подразумевается под бесплатным горячим питанием для младшеклассников.

Чиновник разместил на своей странице в Instagram пост по итогам горячей линии, проведенной им в приемной Президента РФ.

«Все ученики начальной школы будут получать бесплатный полноценный горячий завтрак», - уточнил Александр Воронков.

Поручение обеспечить младшеклассников бесплатным питанием дал президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в январе 2020 года. Спустя некоторое время инициативу обсудили на совещании в мэрии Пензы.

Сергей Волков, занимавший должность первого заместителя главы администрации, сообщил: «У нас 23 900 учащихся по горячему питанию. Мы готовы выполнить решение с 1 сентября».

Позднее был принят федеральный закон, в соответствии с которым учащиеся младших классов должны будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню - предусматриваться и горячее блюдо, и горячий напиток.

В августе стало известно, что за три года Пензенская область получит из федерального бюджета более 1,1 млрд рублей на указанные цели.

Контроль за качеством питания должны осуществлять соответствующие ведомства, а также представители общественности и родители.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Сосиски из туалетной бумаги будут?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

учащиеся младших классов должны будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню - предусматриваться и горячее блюдо, и горячий напиток.
стаканчик кипятку и кусочек хлеба из тостера формально соответствуют этим требованиям

Имя: Гость
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