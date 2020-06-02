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Учеба

В Пензенской области школы и детсады начали готовить к 1 Сентября

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В 2020-м на капремонт образовательных организаций в Пензенской области потратят 103 миллиона рублей из бюджета. На эти деньги к новому учебному году приведут в порядок здания 28 школ и четырех детских садов.

«В 17 районах области уже начаты работы по капитальному ремонту. Еще в восьми заключены контракты на выполнение работ, в трех районах будут заключены в ближайшее время», - пояснили в пресс-службе регионального минобра.

Организации получат отремонтированные кровли, фасады, системы отопления, канализации, водоснабжения, вентиляции. Также там заменят напольные покрытия, окна и двери.

За три года (с 2017-го по 2019-й) в Пензенской области обновили 112 школ и 17 детских садов. Было потрачено 520 млн рублей из бюджета.

В 2020 году детей в селах порадуют и современные спортивные залы. 2 500 учащихся смогут заниматься физкультурой на 12 объектах. Объем финансирования составил 20 млн рублей.

«В шести районах области уже приступили к выполнению ремонтных работ, еще в шести районах к работам приступят в начале июня. С 2014 года в 103 сельских школах Пензенской области для более 7,5 тыс. учащихся созданы современные условия», - добавили в пресс-службе.

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Источник — фото minobr-penza.ru
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Гость||

Окна поменяли бы сквозь щели улицу видно.

Гость||

Окна с крышей поменяю, а говорят КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ!!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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