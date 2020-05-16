В пензенских школах обучение будет идти дистанционно до 30 мая

Внесены последние коррективы в даты окончания учебного года для выпускников школ. Обновленная информация размещена на официальном сайте регионального министерства образования.
«К огромному сожалению, эпидемиологическая ситуация в Пензенской области остается достаточно сложной, поэтому принято решение завершить учебный год 30 мая 2020 года», - сообщила начальник Управления развития общего образования Министерства образования Пензенской области Ирина Барыкина.
С 18 по 30 мая обучение продолжится в дистанционном формате. Кроме того, в 2020 году экзамен за курс основной школы, то есть за 9-й класс, проводиться не будет. Аттестаты выдадут на основании текущих оценок.
«Решение о проведении единого государственного экзамена пока не принято, поскольку сроки и порядок устанавливаются Рособрнадзором совместно с Министерством просвещения Российской Федерации. Ждем распоряжений из Москвы», - рассказала Ирина Барыкина.
Что касается традиционного последнего звонка для выпускников, то его рекомендовано провести в дистанционном режиме, чтобы ограничить контакты детей, родителей и педагогов.
«Очень надеемся и верим, что выпускные вечера все-таки состоятся», - не без оптимизма заключила Ирина Барыкина.
В прошлые годы они обычно проводились в 20-х числах июня.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Интересно посмотреть на дистанционные последний звонок и выпускной...