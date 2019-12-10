10.12.2019 | 16:07

В Пензенском государственном университете в рамках дополнительных образовательных программ бесплатно повышали цифровую грамотность населения, обучали работе с информационными системами и вооружали знаниями по защите своих прав.

Таков итог реализации гранта Минобрнауки России, который в конкурсе федеральных проектов выиграл ПГУ. Обучение по проекту «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование» на базе университета прошли чуть более 2 000 человек.

Федеральный проект даст возможность ежегодно получать новые профессиональные знания в различных сферах как минимум 3 млн россиян. Его задача, по словам заместителя министра науки и высшего образования Марины Боровской, в том, чтобы сформировать систему непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими.

Ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков отметил, что проект «Новые возможности для каждого» станет большим толчком, в том числе для активного развития производства и социальной сферы. Новые знания, во-первых, позволят слушателям повысить их востребованность как специалистов, а во-вторых, помогут сделать рывок в развитии отдельных направлений.

Разработка программ проходила с учетом вхождения в эру цифровой экономики. Не каждый знает, что, нажимая простую кнопку OK в Интернете, подтверждающую то или иное действие, он тем самым подписывает смарт-контракт, имеющий равную юридическую силу с бумажным и внесенный в гражданский кодекс.

Насколько люди психологически готовы к биометрии, притом что она является надежной защитой данных, и каковы, к примеру, знания в киберправе - об всем этом узнали слушатели одного из курсов, посвященного правовой грамотности граждан, защите их прав и интересов в условиях цифровой экономики.

«Без познаний в цифровой экономике скоро будет трудно обходиться в большинстве сфер деятельности. Именно поэтому в числе курсов есть те, которые дают глубокие знания и практические навыки в этой области. Понятие цифровой экономики гораздо шире, чем просто отрасль экономики, это, пожалуй, стиль жизни», - пояснил директор Межотраслевого регионального центра повышения квалификации и дополнительного образования ПГУ Владимир Сазонов.

Слушателям объяснили, как сделать, чтобы персональные данные в Сети были в безопасности и не попали к третьим лицам, в чем особенность интернет-ликбеза для населения. Помимо программ, близких большинству, им преподавали и профильные курсы, касающиеся материаловедения в машиностроении или, к примеру, искусственного интеллекта.

Напомним, что курсы в ПГУ организованы по нескольким программам: «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», «Правовая грамотность граждан, защита их прав и интересов в условиях цифровой экономики», «Подготовка консультантов в области развития цифровой грамотности населения», «Перспективные материалы и технологии в области машиностроения» и «Интеллектуальные информационные системы». Каждая из программ рассчитана на 72 академических часа, часть из них проходит с использованием современных дистанционных технологий обучения. По завершении слушатели прошли тестирование и получили удостоверение о повышении квалификации.