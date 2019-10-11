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Учеба | Педагоги из Пензенской области встретятся с европейскими коллегами

11.10.2019|19:16
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12 учителей иностранного языка, которые по итогам первого этапа региональной программы повышения квалификации стали лучшими, временно скажут родному Сурскому краю goodbye и auf wiedersehen. Две недели преподаватели сельских школ проведут в Европе.

Шесть человек отправится в Великобританию, в колледж города Гастингса. Еще столько же подтянут уровень своих знаний в Германии.

«В одном из самых известных учебных заведениях, специализирующемся на преподавании немецкого языка как иностранного, - это DID Deutsch-Institut в городе Берлин», - рассказала начальник управления международных связей Ольга Мещерякова.

Учителя немецкого языка впервые сумели повысить свою квалификацию в рамках данного проекта. До этого в нем участвовали лишь преподаватели английского.

Дмитрий Захаров - единственный мужчина на курсе. Он вошел и в число счастливчиков, отправляющихся за границу. У молодого педагога будет возможность пообщаться со своими европейскими коллегами и провести занятия с иностранными студентами.

«Языковая практика с носителями, в окружении немцев, опять же - новые приемы, новые методики, которые апробируются там, потому что наша местная методика отличается от методики немцев. Новый опыт, новые открытия», - прокомментировал учитель.

По возвращении домой Дмитрий Захаров и остальные участники европейской практики поделятся полученными знаниями с пензенскими учителями иностранного языка.

Проект реализуется уже в третий раз. Благодаря ему программу профессиональной переподготовки ежегодно проходит по 60 человек. В 2019-м на эти цели было потрачено почти 4 миллиона рублей.

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Гость|11.10.2019 19:30|

penzainform.ru писал(a):

Дмитрий Захаров - единственный мужчина на курсе.
Не подведи за бугром.

Гость|11.10.2019 20:26|

А потом эти учителя ,агенты влияния Запада,готовят мальчиков Коль и навальёнышей. Вообще то Россия под санкциями Запада.

Гость|11.10.2019 20:28|

Сегодня директор школы № 19, грубо нарушив образовательный процесс, сорвал с уроков учащихся и отправил их далеко от школы копать землю, эксплуатируя детский труд.

Гость|11.10.2019 20:29|

Гость писал(a):

эксплуатируя детский труд.
Заявление в прокуратуру на директора!

Гость|11.10.2019 22:05|

И что наши будут делать с иностранными коллегами? обучать их фальсифицировать выборы?

Гость|11.10.2019 23:40|

Гость писал(a):

И что наши будут делать
Что бы ни делали, нынешняя школьная система (наша) выучить язык не поможет. Она отмерла.

Гость|12.10.2019 00:08|

Надеюсь, их там научат, что если у тебя пол класса двоек по твоему диктанту/контрольной, стоит задуматься, так ли ты работаешь и за что получаешь зарплату.

Имя: Гость
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