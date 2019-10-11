11.10.2019 | 19:16

12 учителей иностранного языка, которые по итогам первого этапа региональной программы повышения квалификации стали лучшими, временно скажут родному Сурскому краю goodbye и auf wiedersehen. Две недели преподаватели сельских школ проведут в Европе.

Шесть человек отправится в Великобританию, в колледж города Гастингса. Еще столько же подтянут уровень своих знаний в Германии.

«В одном из самых известных учебных заведениях, специализирующемся на преподавании немецкого языка как иностранного, - это DID Deutsch-Institut в городе Берлин», - рассказала начальник управления международных связей Ольга Мещерякова.

Учителя немецкого языка впервые сумели повысить свою квалификацию в рамках данного проекта. До этого в нем участвовали лишь преподаватели английского.

Дмитрий Захаров - единственный мужчина на курсе. Он вошел и в число счастливчиков, отправляющихся за границу. У молодого педагога будет возможность пообщаться со своими европейскими коллегами и провести занятия с иностранными студентами.

«Языковая практика с носителями, в окружении немцев, опять же - новые приемы, новые методики, которые апробируются там, потому что наша местная методика отличается от методики немцев. Новый опыт, новые открытия», - прокомментировал учитель.

По возвращении домой Дмитрий Захаров и остальные участники европейской практики поделятся полученными знаниями с пензенскими учителями иностранного языка.

Проект реализуется уже в третий раз. Благодаря ему программу профессиональной переподготовки ежегодно проходит по 60 человек. В 2019-м на эти цели было потрачено почти 4 миллиона рублей.